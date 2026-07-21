Тарифы на воду в Киеве вырастут, но не втрое: КГГА назвала будущую цену

Сколько на самом деле будут платить киевляне

Тариф почти в 90 гривен за кубометр для жителей Киева не вводится.

Это экономически обоснованная сумма, которую рассчитало ЧАО "АК "Киевводоканал". Сейчас предприятие не будет применять такой тариф - город его не согласовал.

Стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для киевлян составит 63,79 гривны за кубометр.

Этот тариф утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), еще в 2024 году.

"Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200-300 грн", - говорится в сообщении.