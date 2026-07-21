Тарифы на воду в Киеве вырастут, но не втрое: КГГА назвала будущую цену

В Киеве определили тариф на воду для жителей - он будет ниже суммы, которую раньше предлагал Киевводоканал.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Тариф почти в 90 гривен за кубометр для жителей Киева не вводится.
Это экономически обоснованная сумма, которую рассчитало ЧАО "АК "Киевводоканал". Сейчас предприятие не будет применять такой тариф - город его не согласовал.
Стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для киевлян составит 63,79 гривны за кубометр.
Этот тариф утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), еще в 2024 году.
"Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200-300 грн", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июля тарифы на воду выросли во многих городах Украины, кое-где - вдвое или даже втрое.
Наибольшее удорожание зафиксировали в Умани, Павлограде и Бердичеве, а в Виннице цена взлетела сразу в три раза.
Между тем Киевводоканал еще раньше предлагал столичным властям поднять общий тариф до 88,90 гривны за кубометр.
В предприятии объясняли такой шаг ростом затрат на электроэнергию, горючее и ремонт изношенных сетей.