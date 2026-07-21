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Тарифы на воду в Киеве вырастут, но не втрое: КГГА назвала будущую цену

11:31 21.07.2026 Вт
2 мин
Сколько на самом деле будут платить киевляне за воду?
aimg Елена Чупровская
Тарифы на воду в Киеве вырастут, но не втрое: КГГА назвала будущую цену Фото: Киевляне будут платить за воду меньше, чем говорили ранее (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Киеве определили тариф на воду для жителей - он будет ниже суммы, которую раньше предлагал Киевводоканал.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сколько на самом деле будут платить киевляне

Тариф почти в 90 гривен за кубометр для жителей Киева не вводится.

Это экономически обоснованная сумма, которую рассчитало ЧАО "АК "Киевводоканал". Сейчас предприятие не будет применять такой тариф - город его не согласовал.

Стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для киевлян составит 63,79 гривны за кубометр.

Этот тариф утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), еще в 2024 году.

"Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200-300 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля тарифы на воду выросли во многих городах Украины, кое-где - вдвое или даже втрое.

Наибольшее удорожание зафиксировали в Умани, Павлограде и Бердичеве, а в Виннице цена взлетела сразу в три раза.

Между тем Киевводоканал еще раньше предлагал столичным властям поднять общий тариф до 88,90 гривны за кубометр.

В предприятии объясняли такой шаг ростом затрат на электроэнергию, горючее и ремонт изношенных сетей.

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