Тарифи на вантажні перевезення УЗ для промисловості непропорційно високі, - експерт

Також на засіданні економічного комітету ВР вони представили висновки досліджень щодо економічної моделі "Укрзалізниці" та шляхів її оздоровлення.

Експерти порівняли показники маржинальності УЗ із залізницями Німеччини та Польщі. Якщо в Україні пасажирські перевезення мають збитковість на рівні близько -150% EBITDA, то у європейських аналогів цей сегмент є майже беззбитковим або приносить символічний плюс у межах 10-15%.

Натомість промислові перевезення в Україні демонструють надмірно високу маржинальність - 38-40%, тоді як у Німеччині цей показник не перевищує 3%.

На переконання експертів, це свідчить про потребу у поетапному, плановому переході до моделі, коли пасажирські перевезення стають близькими до нульової рентабельності або мають невеликий плюс, а промисловість перестає нести непропорційно високий тарифний тягар.

"У нас же економіка є заручником соціального популізму. Коли країна виробляла 43 млн тонн сталі, підвищення тарифів розподілялося на великий обсяг. Але сьогодні - лише на 6 млн тонн", - зауважили вони.

Ключовою загрозою для "Укрзалізниці" експерти називають різку залежність обсягів вантажних перевезень від тарифної політики. За їхніми даними, кореляція між підвищенням тарифів і падінням вантажної бази становить 0,98, і кожне зростання цін стимулює бізнес переходити на автотранспорт.

У підсумку витрати компанії зростають, а доходи падають, що створює "замкнене коло".

Власюк наголосив, що точкові рішення проблему не вирішать - необхідний комплексний підхід з точними розрахунками резервів та ресурсів. Серед факторів, які можуть частково покращити ситуацію, він назвав зменшення податкового навантаження (зокрема земельний податок обсягом близько 3 млрд грн), зняття акцизу на пальне, а також можливі трансфери з місцевих бюджетів.

Виходом же для "Укрзалізниці" є багаторічний план реструктуризації із залученням усіх стейкхолдерів, включно з правлінням компанії. Потрібно сформувати модель, яка дозволить забезпечити 5-10% маржинальної прибутковості, збалансувати пасажирський та промисловий сегменти, і поступово ліквідувати хронічну збитковість пасажирських перевезень, підсумували представники "Укрпромзовнішекспертиза"