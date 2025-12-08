Тарифы на грузовые перевозки УЗ для промышленности непропорционально высоки, - эксперт

Также на заседании экономического комитета ВР они представили выводы исследований экономической модели "Укрзализныци" и путей ее оздоровления.

Эксперты сравнили показатели маржинальности УЗ с железными дорогами Германии и Польши. Если в Украине пассажирские перевозки имеют убыточность на уровне около -150% EBITDA, то у европейских аналогов этот сегмент почти безубыточен или приносит символический плюс в пределах 10-15%.

В то же время промышленные перевозки в Украине демонстрируют чрезмерно высокую маржинальность - 38-40%, тогда как в Германии этот показатель не превышает 3%.

По убеждению экспертов, это свидетельствует о необходимости поэтапного, планового перехода к модели, когда пассажирские перевозки становятся близкими к нулевой рентабельности или имеют небольшой плюс, а промышленность перестает нести непропорционально высокое тарифное бремя.

"У нас же экономика является заложником социального популизма. Когда страна производила 43 млн тонн стали, повышение тарифов распределялось на большой объем. Но сегодня - только на 6 млн тонн", - отметили они.

Ключевой угрозой для "Укрзализныци" эксперты называют резкую зависимость объемов грузовых перевозок от тарифной политики. По их данным, корреляция между повышением тарифов и падением грузовой базы составляет 0,98 и каждый рост цен стимулирует бизнес переходить на автотранспорт.

В итоге расходы компании растут, а доходы падают, что создает "замкнутый круг".

Власюк подчеркнул, что точечные решения проблему не решат - необходим комплексный подход с точными расчетами резервов и ресурсов. Среди факторов, которые могут частично улучшить ситуацию, он назвал уменьшение налоговой нагрузки (в частности, земельный налог объемом около 3 млрд грн), снятие акциза на топливо, а также возможные трансферы из местных бюджетов.

Выходом же для "Укрзализныци" является многолетний план реструктуризации с привлечением всех стейкхолдеров, включая правление компании. Нужно сформировать модель, которая позволит обеспечить 5-10% маржинальной доходности, сбалансировать пассажирский и промышленный сегменты и постепенно ликвидировать хроническую убыточность пассажирских перевозок, подытожили представители "Укрпромвнешэкспертиза"