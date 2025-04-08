Брат Ілона Маска розкритикував Трампа за мита

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За його словами, тарифна стратегія Трампа означає постійний податок для американців.

"Хто б міг подумати, що Трамп насправді є президентом Америки, який платить найвищі податки за останні покоління. За допомогою своєї тарифної стратегії Трамп запровадив структурний, постійний податок на американського споживача", - написав Кімбал у соцмережі Х, що належить його братові.

Він додав, що якщо Трампу навіть вдасться за рахунок мит створити нові робочі місця, то ціни в країні все одно залишаться високими. За його словами, податок на споживання залишиться "у формі вищих цін", оскільки США не може виробляти всі речі.

"Податок на споживання також означає менше споживання. Що означає менше робочих місць. Що, своєю чергою, призводить до меншого споживання. А потім ще менше робочих місць. В Америки неймовірні сильні сторони. Ми повинні використовувати ці сильні сторони, а не бути змушеними грати на наших слабкостях. Те ж саме і з рештою світу", - резюмував він.

NBC зазначає, що Кімбал Маск є членом ради директорів Tesla, де Ілон Маск обіймає посаду гендиректора. Обидва брати заснували технологічний стартап у 1990-х роках під назвою Zip2, який дав старт їхній бізнес-кар'єрі.

ЗМІ додало, що Кімбал Маск назвав себе минулого року зареєстрованим демократом, на відміну від свого брата, який перейшов до політики "Make America Great Again" Дональда Трампа.