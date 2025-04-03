Тарифи Трампа боляче вдарять і по Штатах, - економіст

"США - це гігантська економіка, і зрозуміло, що будь-які торговельні обмеження, які вони запроваджують, відбиватимуться на всіх контрагентах, які, незалежно від того, напряму вони працюють зі Штатами чи опосередковано. А в самих США обмеження буде призводити до зростання цін на внутрішньому ринку", - зазначив він.

За його словами, збільшення цін призведе до інфляції, що може вдарити по реальних доходах населення.

Відповідна реакція країн, якщо вона буде, підірве міжнародну торгівлю і погіршить ситуацію у них самих. "Вони не зможуть замістити товари в коротко- і середньостроковій перспективі і зіткнуться з інфляційним стрибком. Це стосуватиметься не тільки США, а й усіх інших, хто так чи інакше зав'язаний на американську економіку", - зазначив Устенко.

Крім того, обмеження вплинуть на цілу низку інших параметрів. "Коли в тебе збільшується інфляція, запроваджуються обмеження, то не варто очікувати, що економіка зростатиме так, як ти очікував. Потенційне зменшення зростання в коротко- і середньостроковій перспективі можуть призвести до проблем фінансового характеру, проблем із бюджетом, із виконанням соцпрограм", - сказав Устенко.

Економіст не вірить, що Трамп не розуміє небезпеки застосування таких жорстких заходів. Тому є надія, що США зараз використовує тактику тиску, щоб досягти бажаного результату. "Він може продовжувати використовувати тарифну політику як карту, яку виймає з колоди в потрібний момент для досягнення необхідних політичних і геополітичних результатів", - додав Устенко.

Бажаний економічний результат для Трампа поки один - збалансувати зовнішню торгівлю до оптимального рівня. Готовність США обговорювати питання мит з партнерами підтверджує, що ситуація найближчим часом може стабілізуватися і не призведе до серйозної деформації світової міжнародної торгівлі.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Економічна "катастрофа". Як торгова війна Трампа б'є по світових ринках".