Тарифы Трампа больно ударят и по Штатам, - экономист

"США - это гигантская экономика, и понятно, что любые торговые ограничения, которые они вводят, будут отражаться на всех контрагентах которые, независимо от того, напрямую они работают со Штатами или опосредованно. А в самих США ограничения будет приводить к росту цен на внутреннем рынке", - отметил он.

По его словам, увеличение цен приведет к инфляции, что может ударить по реальным доходам населения.

Ответная реакция стран, если она будет, подорвет международную торговлю и ухудшит ситуация у них самих. "Они не смогут заместить товары в кратко- и среднесрочной перспективе и столкнутся с инфляционным скачком. Это будет касаться не только США, а и всех остальных, кто так или иначе завязан на американскую экономику", - отметил Устенко.

Кроме того, ограничения повлияют на целый ряд других параметров. "Когда у тебя увеличивается инфляция, вводятся ограничения, то не стоит ожидать, что экономика будет расти так, как ты ожидал. Потенциальное уменьшение роста в кратко- и среднесрочной перспективе могут привести к проблемам финансового характера, проблем с бюджетом, с исполнением соцпрограмм", - сказал Устенко.

Экономист не верит, что Трамп не понимает опасности применения таких жестких мер. Поэтому есть надежда, что США сейчас использует тактику давления, чтобы достичь желаемого результата. "Он может продолжать использовать тарифную политику как карту, которую вынимает из колоды в нужный момент для достижении необходимых политических и геополитических результатов", - добавил Устенко.

Желаемый экономический результат для Трампа пока один - сбалансировать внешнюю торговлю до оптимального уровня. Готовность США обсуждать вопрос пошлин с партнерами подтверждает, что ситуация в ближайшее время может стабилизироваться и не приведет к серьезной деформации мировой международной торговли.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Экономическая "катастрофа". Как торговая война Трампа бьет по мировым рынкам".