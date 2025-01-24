Тарифи на тепло і світло не зміняться до кінця опалювального сезону, - Шмигаль

"На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло, як ми й обіцяли, залишаються без жодних змін", - констатував він.

Як зазначив глава Кабміну, у бюджеті на 2025 рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд гривень.

"Це забезпечить підтримку всіх українців, які того потребують", - додав урядовець.