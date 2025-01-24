Тарифы на тепло и свет не изменятся до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений", - констатировал он.

Как отметил глава Кабмина, в бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд гривен.

"Это обеспечит поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются", - добавил чиновник.