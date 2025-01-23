Тарифи, субсидії, пенсії з 1 лютого: хто отримає знижку на світло та нова допомога для ВПО

Ціни на електроенергію з 1 лютого в Україні знизяться, але пільговий тариф діятиме не для всіх споживачів. Окрім субсидії на комуналку, переселенці зможуть оформити допомогу на оренду житла. Розмір пенсії залишатиметься без змін до весняної індексації, при цьому виплати можуть зрости за рахунок вікових надбавок.

Зміст:

Ціну на світло знизять: для кого

З 1 лютого в Україні запроваджують новий тариф на електроенергію. Ним зможуть користуватися побутові споживачі, які використовують для опалення електроприлади.

Для цієї категорії ціна буде знижена на три місяці - до 30 квітня 2025 року (завершення опалювального сезону). За 1 кВт електроенергії потрібно буде сплатити 2,64 грн, якщо обсяг споживання на місяць не перевищує 2000 кВт. Тариф за кіловати понад цієї норми становитиме 4,32 грн/кВт-год.

Тобто, якщо за місяць лічильник "накрутив" 3000 кВт, сума для сплати становитиме:

2000*2,64+1000*4,32 = 9600 грн

Цей тариф діятиме з лютого, тобто розрахунок у платіжках за січень буде ще за "старими" правилами

Варто зазначити, що раніше власники опалення також платили за світло за тарифом 2,64 грн/кВт-год, але лише якщо споживали до 2000 кВт. Якщо ж ця норма була перевищена, то весь обсяг розраховувався за тарифом 4,32 грн/кВт-год.

Аби це виправити, уряд ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО (механізм покладання спеціальних зобов'язань з постачання електроенергії для потреб населення).

Фото: тариф на світло знизять для власників електроопалення (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для решти споживачів тариф на електроенергію залишається незмінним від червня 2024 – 4,32 грн/кВт-год.

Якщо у квартирі чи будинку встановлено двозонний лічильник "день-ніч", можна зекономити на сплаті до 50%:

з 07:00 до 23:00 тариф становить 4,32 грн/кВт-год ;

; з 23:00 до 07:00 – 2,16 грн/кВт-год.

"Незмінні зимові тарифи" та мораторій

У рамках урядової програми "Зимової підтримки", крім ціни на світло, щонайменше до 30 квітня 2025 фіксованою залишиться ціна на газ для побутових споживачів.

Більшість населення є клієнтами компанії НАК "Нафтогаз", тариф якої "Фіксований" тримається на рівні 7,96 грн/куб*м.

Також на період дії воєнного положення та ще на 6 місяців після його скасування впроваджено "тарифний мораторій". Під забороною підвищення тарифи на гарячу воду, централізоване водопостачання, розподіл газу.

Зауважимо, тариф на холодну воду не перебуває під мораторієм, але у великих містах залишається на довоєнному рівні. Кілька спроб НКРЕКП підвищити ціни були розкритиковані державною владою.

Втім у невеликих населених пунктах рішення щодо тарифів ухвалює місцева влада, тому ціни зростають. Так, у Бучі на Київщині тариф на холодну воду підвищили з січня 2025.

Субсидія на оренду житла

З 29 січня 2025 для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) діятиме новий вид субсидії – на оренду житла.

Допомогу зможуть оформити:

ВПО, які переїхали до будь-якого регіону України, що перебуває під контролем держави, і не мають на цих територіях власного житла з площею понад 13,65 кв.м на кожного члена сім’ї;

родини, чиє житло знищено або пошкоджено і стало непридатним для проживання;

родини, які витрачають на оренду житла понад 20% сукупного доходу;

ВПО, які не отримують допомогу на проживання та не беруть участь у програмі "Прихисток";

родини з доходом меншим за два прожиткових мінімуми (до 5840 грн на особу).

Сума субсидії розраховується індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім’ї, граничної вартості оренди житла у відповідному регіоні.

Для отримання допомоги необхідно мати договір оренди житла. Подати заяву можна у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ), через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ, в Центрах надання адміністративних послуг.

Фото: ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла (Getty Images)

Орендодавці, які здають житло ВПО, також матимуть вигоду, адже держава компенсує сплату податків із доходу від оренди: фізичним особам – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір; фізичним особам-підприємцям – ставку єдиного податку.

Як і раніше, переселенці матимуть змогу оформити субсидію на оплату комунальних послуг в орендованій квартирі.

Пенсії в лютому 2025

Наступного місяця не передбачено підвищення пенсій за віком, але вже невдовзі відбудеться індексація.

З 1 березня 2025 уряд анонсував щорічний перерахунок виплат, внаслідок якого пенсії зростуть в середньому на 10-17%. Індексація буде проведена автоматично, звертатися за перерахунком до ПФУ непотрібно.

Водночас пенсіонери, які в лютому досягнуть віку 70, 75 чи 80 років, почнуть отримувати щомісячні надбавки:

у віці 70 років – 300 грн ;

; у віці 75 років – 456 грн ;

; у віці 80 років – 570 грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 в Україні змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком для чоловіків і жінок. Щоб піти на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 32 років стажу.

При підготовці використовувалися: заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, публікації Урядового порталу, Пенсійного фонду України, інформація з сайту "Зимова підтримка", Facebook-сторінка "Бучасервіс".