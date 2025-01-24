Тарифы на тепло и свет не изменятся до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

Тарифы на тепло и свет в ближайшее время не будут расти. Они останутся неизменными до конца отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений", - констатировал он. Как отметил глава Кабмина, в бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд гривен. "Это обеспечит поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются", - добавил чиновник.