Тарифы на тепло и свет не изменятся до конца отопительного сезона, - Шмыгаль
Тарифы на тепло и свет в ближайшее время не будут расти. Они останутся неизменными до конца отопительного сезона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений", - констатировал он.
Как отметил глава Кабмина, в бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд гривен.
"Это обеспечит поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются", - добавил чиновник.
Скидка на свет в Украине с 1 февраля: кто получит
Цены на электроэнергию с 1 февраля в Украине снизятся, но льготный тариф будет действовать не для всех потребителей. В частности, им смогут пользоваться бытовые потребители, которые используют для отопления электроприборы.
Для этой категории цена будет снижена на три месяца - до 30 апреля 2025 года (завершение отопительного сезона). За 1 кВт электроэнергии нужно будет заплатить 2,64 грн, если объем потребления в месяц не превышает 2000 кВт. Тариф за киловатты сверх этой нормы составит 4,32 грн/кВт-ч.
Этот тариф будет действовать с февраля, то есть расчет в платежках за январь будет еще по "старым" правилам.
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