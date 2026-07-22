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Тарифы на свет и газ повысят с 2027 года? В Минэнерго ответили на слухи

20:34 22.07.2026 Ср
2 мин
Что на самом деле предусматривает меморандум с Международным валютным фондом?
aimg Анастасия Никончук
Тарифы на свет и газ повысят с 2027 года? В Минэнерго ответили на слухи Фото: тарифы и коммуналка (РБК-Украина Юля Червинская)
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В Министерстве энергетики Украины прокомментировали распространенную информацию о якобы запланированном повышении тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэнерго.

В Министерстве энергетики заявили, что появившиеся в публичном пространстве утверждения о якобы зафиксированном в меморандуме с МВФ повышении тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года не соответствуют содержанию документа.

В ведомстве пояснили, что меморандум предусматривает подготовку до конца 2026 года дорожной карты реформирования энергетического сектора.

Речь идет о планировании и аналитической работе, а не о принятии решений относительно изменения стоимости коммунальных услуг.

Что будет с тарифами

В Минэнерго подчеркнули, что позиция государства остается неизменной. В Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, а переход к полноценному рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

Таким образом, документ не содержит отдельного обязательства повышать стоимость газа или электроэнергии во время войны.

Что предусмотрено перед возможными изменениями

В министерстве отметили, что во время подготовки дорожной карты особое внимание уделяется разработке механизмов усиленной социальной защиты населения.

Прежде всего речь идет о расширении программы жилищных субсидий и внедрении адресной поддержки для наиболее уязвимых домохозяйств.

Эти механизмы, как подчеркивают в Минэнерго, должны заработать еще до любых возможных изменений тарифной политики.

В ведомстве добавили, что, как и во время предыдущих пересмотров программы сотрудничества с МВФ, меморандум определяет лишь возможные направления реформирования энергетической отрасли и не предусматривает обязательного повышения тарифов в период действия военного положения.

Напоминаем, что ранее стало известно, что в меморандуме с Международным валютным фондом рассматривается возможность постепенного перехода Украины к рыночному ценообразованию в энергетике после завершения военного положения. В числе обсуждаемых направлений реформ упоминается поэтапное изменение тарифной политики.

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