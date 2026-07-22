Тарифы на свет и газ повысят с 2027 года? В Минэнерго ответили на слухи

В Министерстве энергетики Украины прокомментировали распространенную информацию о якобы запланированном повышении тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэнерго.

В Министерстве энергетики заявили, что появившиеся в публичном пространстве утверждения о якобы зафиксированном в меморандуме с МВФ повышении тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года не соответствуют содержанию документа.

В ведомстве пояснили, что меморандум предусматривает подготовку до конца 2026 года дорожной карты реформирования энергетического сектора.

Речь идет о планировании и аналитической работе, а не о принятии решений относительно изменения стоимости коммунальных услуг.

Что будет с тарифами

В Минэнерго подчеркнули, что позиция государства остается неизменной. В Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, а переход к полноценному рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

Таким образом, документ не содержит отдельного обязательства повышать стоимость газа или электроэнергии во время войны.

Что предусмотрено перед возможными изменениями

В министерстве отметили, что во время подготовки дорожной карты особое внимание уделяется разработке механизмов усиленной социальной защиты населения.

Прежде всего речь идет о расширении программы жилищных субсидий и внедрении адресной поддержки для наиболее уязвимых домохозяйств.

Эти механизмы, как подчеркивают в Минэнерго, должны заработать еще до любых возможных изменений тарифной политики.

В ведомстве добавили, что, как и во время предыдущих пересмотров программы сотрудничества с МВФ, меморандум определяет лишь возможные направления реформирования энергетической отрасли и не предусматривает обязательного повышения тарифов в период действия военного положения.