Тарифи, субсидії, пенсії з 1 лютого: хто отримає знижку на світло та нова допомога для ВПО

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Ціну на світло знизять: для кого

З 1 лютого в Україні запроваджують новий тариф на електроенергію. Ним зможуть користуватися побутові споживачі, які використовують для опалення електроприлади.

Для цієї категорії ціна буде знижена на три місяці - до 30 квітня 2025 року (завершення опалювального сезону). За 1 кВт електроенергії потрібно буде сплатити 2,64 грн, якщо обсяг споживання на місяць не перевищує 2000 кВт. Тариф за кіловати понад цієї норми становитиме 4,32 грн/кВт-год.

Тобто, якщо за місяць лічильник "накрутив" 3000 кВт, сума для сплати становитиме:

2000*2,64+1000*4,32 = 9600 грн

Цей тариф діятиме з лютого, тобто розрахунок у платіжках за січень буде ще за "старими" правилами

Варто зазначити, що раніше власники опалення також платили за світло за тарифом 2,64 грн/кВт-год, але лише якщо споживали до 2000 кВт. Якщо ж ця норма була перевищена, то весь обсяг розраховувався за тарифом 4,32 грн/кВт-год.

Аби це виправити, уряд ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО (механізм покладання спеціальних зобов'язань з постачання електроенергії для потреб населення).

Фото: тариф на світло знизять для власників електроопалення (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для решти споживачів тариф на електроенергію залишається незмінним від червня 2024 – 4,32 грн/кВт-год.

Якщо у квартирі чи будинку встановлено двозонний лічильник "день-ніч", можна зекономити на сплаті до 50%:

з 07:00 до 23:00 тариф становить 4,32 грн/кВт-год ;

; з 23:00 до 07:00 – 2,16 грн/кВт-год.

"Незмінні зимові тарифи" та мораторій

У рамках урядової програми "Зимової підтримки", крім ціни на світло, щонайменше до 30 квітня 2025 фіксованою залишиться ціна на газ для побутових споживачів.

Більшість населення є клієнтами компанії НАК "Нафтогаз", тариф якої "Фіксований" тримається на рівні 7,96 грн/куб*м.

Також на період дії воєнного положення та ще на 6 місяців після його скасування впроваджено "тарифний мораторій". Під забороною підвищення тарифи на гарячу воду, централізоване водопостачання, розподіл газу.

Зауважимо, тариф на холодну воду не перебуває під мораторієм, але у великих містах залишається на довоєнному рівні. Кілька спроб НКРЕКП підвищити ціни були розкритиковані державною владою.

Втім у невеликих населених пунктах рішення щодо тарифів ухвалює місцева влада, тому ціни зростають. Так, у Бучі на Київщині тариф на холодну воду підвищили з січня 2025.

Субсидія на оренду житла

З 29 січня 2025 для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) діятиме новий вид субсидії – на оренду житла.

Допомогу зможуть оформити:

ВПО, які переїхали до будь-якого регіону України, що перебуває під контролем держави, і не мають на цих територіях власного житла з площею понад 13,65 кв.м на кожного члена сім’ї;

родини, чиє житло знищено або пошкоджено і стало непридатним для проживання;

родини, які витрачають на оренду житла понад 20% сукупного доходу;

ВПО, які не отримують допомогу на проживання та не беруть участь у програмі "Прихисток";

родини з доходом меншим за два прожиткових мінімуми (до 5840 грн на особу).

Сума субсидії розраховується індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім’ї, граничної вартості оренди житла у відповідному регіоні.

Для отримання допомоги необхідно мати договір оренди житла. Подати заяву можна у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ), через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ, в Центрах надання адміністративних послуг.

Фото: ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла (Getty Images)

Орендодавці, які здають житло ВПО, також матимуть вигоду, адже держава компенсує сплату податків із доходу від оренди: фізичним особам – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір; фізичним особам-підприємцям – ставку єдиного податку.

Як і раніше, переселенці матимуть змогу оформити субсидію на оплату комунальних послуг в орендованій квартирі.

Пенсії в лютому 2025

Наступного місяця не передбачено підвищення пенсій за віком, але вже невдовзі відбудеться індексація.

З 1 березня 2025 уряд анонсував щорічний перерахунок виплат, внаслідок якого пенсії зростуть в середньому на 10-17%. Індексація буде проведена автоматично, звертатися за перерахунком до ПФУ непотрібно.

Водночас пенсіонери, які в лютому досягнуть віку 70, 75 чи 80 років, почнуть отримувати щомісячні надбавки:

у віці 70 років – 300 грн ;

; у віці 75 років – 456 грн ;

; у віці 80 років – 570 грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 в Україні змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком для чоловіків і жінок. Щоб піти на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 32 років стажу.

При підготовці використовувалися: заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, публікації Урядового порталу, Пенсійного фонду України, інформація з сайту "Зимова підтримка", Facebook-сторінка "Бучасервіс".