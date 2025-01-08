У передмісті Києва підняли ціни на воду: за що та скільки доведеться платити
В одній з об'єднаних територіальних громад у передмісті Києва змінили тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунального підприємства бучанської громади "Бучасервіс" у Facebook.
Чому та як саме зросли тарифи на воду
У КП "Бучасервіс" розповіли, що зміна тарифів вступила в дію з 1 січня 2025 року.
Зазначається, що попередні тарифи залишались незмінними з 2022 року та вже не відповідають реальним витратам підприємства на надання послуг належної якості.
Тобто необхідність перегляду тарифів зумовлена об'єктивними факторами:
- значним зростанням вартості електроенергії
- збільшенням цін на матеріально-технічні ресурси
- подорожчанням паливно-мастильних матеріалів
- потребою у впровадженні альтернативних джерел живлення через нестабільне електропостачання
Уточнюється, що рішення про перегляд тарифів було схвалене відповідно до чинного законодавства України.
Для забезпечення прозорості процесу формування нових тарифів:
- було проведено детальний аналіз структури тарифу спеціальною робочою групою, створеною рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради
- було враховано пропозиції щодо оптимізації витрат
- було залучено експертний висновок Всеукраїнського обяєднання організацій роботодавців "Федерація роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства України"
Отже, нові тарифи для споживачів КП "Бучасервіс" є такими:
- централізоване водопостачання - 20,47 гривні за 1 метри кубічний (із ПДВ)
- централізоване водовідведення - 35,89 гривні за 1 метр кубічний (із ПДВ)
"Ми розуміємо, що підвищення тарифів є чутливим питанням для громади, проте воно є необхідним кроком для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення", - підсумували у комунальному підприємстві.
Публікація КП "Бучасервіс" (скриншот: facebook.com/buchaservice)
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