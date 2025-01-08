У передмісті Києва підняли ціни на воду: за що та скільки доведеться платити

В одній з об'єднаних територіальних громад у передмісті Києва змінили тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунального підприємства бучанської громади "Бучасервіс" у Facebook.

Чому та як саме зросли тарифи на воду

У КП "Бучасервіс" розповіли, що зміна тарифів вступила в дію з 1 січня 2025 року.

Зазначається, що попередні тарифи залишались незмінними з 2022 року та вже не відповідають реальним витратам підприємства на надання послуг належної якості.

Тобто необхідність перегляду тарифів зумовлена об'єктивними факторами:

значним зростанням вартості електроенергії

збільшенням цін на матеріально-технічні ресурси

подорожчанням паливно-мастильних матеріалів

потребою у впровадженні альтернативних джерел живлення через нестабільне електропостачання

Уточнюється, що рішення про перегляд тарифів було схвалене відповідно до чинного законодавства України.

Для забезпечення прозорості процесу формування нових тарифів:

було проведено детальний аналіз структури тарифу спеціальною робочою групою, створеною рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради

було враховано пропозиції щодо оптимізації витрат

було залучено експертний висновок Всеукраїнського обяєднання організацій роботодавців "Федерація роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства України"

Отже, нові тарифи для споживачів КП "Бучасервіс" є такими:

централізоване водопостачання - 20,47 гривні за 1 метри кубічний (із ПДВ)

централізоване водовідведення - 35,89 гривні за 1 метр кубічний (із ПДВ)

"Ми розуміємо, що підвищення тарифів є чутливим питанням для громади, проте воно є необхідним кроком для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення", - підсумували у комунальному підприємстві.

Публікація КП "Бучасервіс" (скриншот: facebook.com/buchaservice)