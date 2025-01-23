Тарифы, субсидии, пенсии с 1 февраля: кто получит скидку на свет и новая помощь для ВПЛ

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Цену на свет снизят: для кого

С 1 февраля в Украине будет новый тариф на электроэнергию. Им смогут пользоваться бытовые потребители, которые используют для отопления электроприборы.

Для этой категории цена будет снижена на три месяца – до 30 апреля 2025 года (завершение отопительного сезона). За 1 кВт электроэнергии нужно будет платить 2,64 грн, если объем потребления в месяц не превышает 2000 кВт. Тариф за киловатт выше этой нормы составит 4,32 грн/кВт-ч.

То есть, если за месяц счетчик "накрутил" 3000 кВт, сумма для оплаты составит:

2000*2,64+1000*4,32 = 9600 грн

Этот тариф будет действовать с февраля, то есть расчет в платежках за январь будет еще по "старым" правилам.

Стоит отметить, что и ранее владельцы отопления платили за свет по тарифу 2,64 грн/кВт-ч, но только если потребляли до 2000 кВт. Если же эта норма была превышена, весь объем рассчитывался по тарифу 4,32 грн/кВт-час.

Чтобы это исправить, правительство приняло постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО (механизм возложения специальных обязательств по снабжению электроэнергией для нужд населения).

Фото: тариф на свет снизят для владельцев электроотопления (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для остальных потребителей тариф на электроэнергию остается неизменным с июня 2024 – 4,32 грн/кВт-час.

Если в квартире или доме установлен двухзонный счетчик "день-ночь", можно сэкономить на оплате до 50%:

с 07:00 до 23:00 тариф составляет 4,32 грн/кВт-час ;

; с 23:00 до 07:00 – 2,16 грн/кВт-час.

"Неизменные зимние тарифы" и мораторий

В рамках правительственной программы "Зимової підтримки", кроме цены на свет, по меньшей мере до 30 апреля 2025 фиксированной останется цена на газ для бытовых потребителей.

Большинство населения является клиентами компании НАК "Нафтогаз", тариф которой "Фиксированный" держится на уровне 7,96 грн/куб*м.

Также на период действия военного положения и еще на 6 месяцев после его отмены введен "тарифный мораторий". Под запретом повышение тарифов на горячую воду, централизованное водоснабжение, распределение газа.

Заметим, что тариф на холодную воду не находится под мораторием, но в крупных городах остается на довоенном уровне. Несколько попыток НКРЭКУ повысить цены были раскритикованы государственной властью.

Впрочем, в небольших населенных пунктах решение о тарифах принимают местные власти, поэтому цены растут. Так, в Буче на Киевщине тариф на холодную воду повысили с января 2025.

Субсидия на аренду жилья

С 29 января 2025 для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будет действовать новый вид субсидии – на аренду жилья.

Помощь смогут оформить:

ВПЛ, переехавшие в любой регион Украины, находящийся под контролем государства, и не имеющие на этих территориях собственного жилья с площадью более 13,65 кв.м на каждого члена семьи;

семьи, чье жилье уничтожено или повреждено и стало непригодным для проживания;

семьи, тратящие на аренду жилья более 20% совокупного дохода;

ВПЛ, которые не получают помощи на проживание и не участвуют в программе "Прихисток";

семьи с доходом менее двух прожиточных минимумов (до 5840 грн на человека).

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально в зависимости от дохода семьи, количества членов семьи, предельной стоимости аренды жилья в соответствующем регионе.

Для получения помощи необходимо иметь договор аренды жилья. Подать заявление можно в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ), через вэб-портал или мобильное приложение ПФУ, в Центрах предоставления административных услуг.

Фото: ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья (Getty Images)

Арендодатели, сдающие жилье ВПЛ, также будут иметь выгоду, ведь государство компенсирует уплату налогов с дохода от аренды: физическим лицам – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор; физическим лицам-предпринимателям – ставку единого налога.

Как и раньше, переселенцы смогут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг в съемной квартире.

Пенсии в феврале 2025

В следующем месяце не предусмотрено повышение пенсий по возрасту, но вскоре произойдет индексация.

С 1 марта 2025 правительство анонсировало ежегодный перерасчет выплат, вследствие которого пенсии вырастут в среднем на 10-17%. Индексация будет произведена автоматически, обращаться за пересчетом в ПФУ не нужно.

В то же время пенсионеры, которые в феврале достигнут возраста 70, 75 или 80 лет, начнут получать ежемесячные надбавки:

в возрасте 70 лет – 300 грн ;

; в возрасте 75 лет – 456 грн ;

; в возрасте 80 лет – 570 грн.

Напомним, что с 1 января 2025 в Украине изменились требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту для мужчин и женщин. Чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа.

При подготовке использовались: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, публикации Правительственного портала, Пенсионного фонда Украины, информация с сайта "Зимова підтримка", Facebook-страница "Бучасервис".