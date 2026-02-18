Тарифи ростуть, а гіганти об’єднуються? Які зміни готують "Київстар", Vodafone та lifecell

Головне:

"Київстар": Готує підвищення на 50-90 грн для низки архівних тарифів з 1 березня.

Готує підвищення на 50-90 грн для низки архівних тарифів з 1 березня. lifecell: Змінює вартість пакетів "Максі" та "Мега" з 18 лютого для нових клієнтів (зростання до 100 грн).

Змінює вартість пакетів "Максі" та "Мега" з 18 лютого для нових клієнтів (зростання до 100 грн). Vodafone : Поки тримає паузу, але в січні оновив тарифи лінійки FLEXX.

: Поки тримає паузу, але в січні оновив тарифи лінійки FLEXX. Причина: Подорожчання електрики, генератори в умовах енергокризи.

Подорожчання електрики, генератори в умовах енергокризи. Інтрига: "Київстар" та Vodafone хочуть об'єднати свої вежі, що викликало тривогу у конкурента lifecell.





Тарифний стрибок. Скільки українці платитимуть за мобільний зв'язок (інфографіка РБК-Україна)

Чому мобільний зв’язок дорожчає

Оператори пояснюють подорожчання так: мережі стали дорожчими в утриманні, особливо під час війни. Базові станції працюють навіть у періоди відключень світла, але для цього потрібні генератори, пальне, акумулятори та постійне техобслуговування.

Крім того, зросла ціна електроенергії для бізнесу, а в умовах нестабільної енергосистеми компанії змушені вкладати більше в резервне живлення та модернізацію.

"Київстар" готує нові ціни на весну

Ціни на тарифні плани "Київстару", що не змінювалися понад рік, підуть угору. Головний аргумент, як повідомив оператор у коментарі РБК-Україна - велике зростання витрат: від здорожчання електроенергії для бізнесу на 60% до одинадцятиразового збільшення обсягів споживання пального для роботи генераторів під час блекаутів.

Конкретні тарифи та дати подорожчання оператор поки не називає, але за даними ЗМІ та техспільноти MZU - Мобільний Зв'язок України, зміни можуть стартувати з 1 березня і торкнуться семи архівних планів, серед яких:

"Смачний", "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий", "LOVE UA Свобода/Свобода 2022", "Безлім Соцмережі", "Без меж lite", "ТВІЙ Улюблений".

Вартість пакетів зросте на 50-90 грн, при цьому оператор збільшить обсяги інтернету для роумінгу за кордоном у сервісі Roam Like At Home.

Абоненти, яких торкнеться підвищення, можуть обирати додаткові послуги або змінювати тариф на більш релевантний. Передплатники також можуть перейти на контракт.

lifecell вже підняв тарифи

З 18 лютого 2026 року lifecell оновлює умови тарифів "Максі" та "Мега". Зміни стосуються нових абонентів, тоді як для тих, хто підключився до 17.02.2026 включно, ціна пакета на 4 тижні залишається без змін. Також оператор збільшує обсяг інтернету для користування в ЄС без доплати.

Нові ціни з 18 лютого:

"Максі": 270 грн (перенесені номери), 350 грн (ідентифіковані/персоніфіковані), 400 грн (стандарт)

270 грн (перенесені номери), 350 грн (ідентифіковані/персоніфіковані), 400 грн (стандарт) "Мега": 550 грн (стандарт), при цьому 450 грн для ідентифікованих номерів і 350 грн для перенесених залишаються без змін

Для порівняння, до підвищення вони становили:

"Максі": 190 / 250 / 300 грн

190 / 250 / 300 грн "Мега": 350 / 450 / 500 грн (за 4 тижні)

Vodafone поки не анонсує оновлення цін

РБК-Україна звернулося до Vodafone із запитом щодо можливого підвищення тарифів. У компанії повідомили, що станом на минулий тиждень жодних змін не планують. Хоча в ЗМІ лунала інформація про те, що оператор готує підвищення цін на низку архівних тарифів.

Проте здорожчання тарифів компанія в цьому році вже проводила: трохи більше ніж місяць тому тариф FLEXX GO стрибнув з 320 до 420 гривень.

Наразі найдешевший архівний тариф оператора - це Light+ (185 гривень), а популярна лінійка Joice тримається в межах 260-330 грн.

Інтрига: "Київстар" і Vodafone хочуть об’єднатися?

Материнська компанія "Київстару" (VEON) повторно подала заявку до Антимонопольного комітету на створення спільного підприємства з Vodafone - Tower JV.

Йдеться про об’єднання вежового бізнесу двох найбільших операторів у межах компанії, зареєстрованої в Дубаї, повідомили в АМКУ у відповідь на запит РБК-Україна.

Перша спроба у грудні 2025 року провалилась через зауваження до документів, однак у січні 2026-го заявку подали повторно.

Третій гравець ринку вже виступив із критикою. У lifecell застерігають: якщо АМКУ схвалить угоду між "Київстаром" та Vodafone, йтиметься про об’єднання їхньої пасивної мобільної інфраструктури - тобто веж та іншого обладнання двох найбільших операторів.

lifecell заявляє, що такий союз - це прямий шлях до монополії, адже така концентрація може послабити конкуренцію, уповільнити розвиток технологій і підвищити вартість послуг для абонентів.

"Здорова конкуренція - основа розвитку мереж і якості послуг для користувачів. Але зараз цей прогрес під загрозою”, - заявили у компанії.

РБК-Україна зверталося за коментарем щодо можливого об’єднання вежового бізнесу "Київстару" та Vodafone. У "Київстарі" зазначили, що Ukraine Tower Company (UTC) працює у складі групи VEON, тож усі питання, пов’язані з діяльністю UTC, перебувають у компетенції материнської компанії.

Редакція також звернулася за коментарем до VEON, однак відповіді наразі не отримала. Vodafone також наразі не коментує питання обʼєднання.

Питання - Відповідь (FAQ)

Чому тарифи мобільних операторів зростають саме зараз?

Основна причина - енергетика. Влітку 2025 року світло для бізнесу подорожчало на 60%. Плюс до цього витрати на пальне для генераторів та акумулятори, щоб зв'язок працював під час блекаутів.

Коли "Київстар" підніме тарифи?

Офіційної дати немає, але в ЗМІ називають дату 1 березня 2026 року. Йдеться про можливе підвищення цін на 50-90 грн в частині архівних тарифів.

Які тарифи lifecell вже подорожчали?

З 18 лютого 2026 року змінюються умови тарифів "Максі" та "Мега" для нових абонентів.

Чи підвищить ціни Vodafone?

Vodafone нових змін поки не планує. Але нещодавно компанія вже підіймала ціни на FLEXX.

Чи йдеться про те, що "Київстар" і Vodafone об'єднаються?

Ні, про повне злиття "Київстару" та Vodafone в одну компанію не йдеться. Проте вони планують об'єднати свій вежовий бізнес. Хоча це вигідно компаніям, третій гравець - lifecell виступає проти.