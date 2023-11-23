Тарифи, податки, витрати та зарплати нардепів. Головне з інтерв'ю Роксолани Підласої

Тарифи для українців у 2024 році поки що не планують піднімати, також не варто очікувати й підвищення податку для самозайнятих осіб.

Детальніше про те, чому скоротилися витрати на відновлення України та чому піднімуть зарплати народним депутатам – в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Три закони для отримання 1,5 млрд євро

Україна для фінансування держбюджету до кінця року очікує отримати 900 млн доларів від МВФ і ще транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро.

Але для отримання коштів від ЄС, за її словами, Україні потрібно буде ухвалити три закони - про незалежність САП, закон про криміналізацію контрабанди і закон про вдосконалення процесу добору суддів (№10140).

Щодо закону про контрабанду ще триває дискусія.

"Податковий комітет і Мінфін намагаються знайти компроміс між вимогою європейців і баченням бізнесу. Можливо, він полягатиме в підвищенні кордонів, з яких починається криміналізація контрабанди всіх товарів. Можливо, у відтермінуванні набуття чинності цієї норми. Я думаю, потрібно визначити, який формат цього законопроєкту був би для нас прийнятним, і запропонувати Єврокомісії все ж таки зарахувати (виконання умови, - ред.) у такому вигляді", - сказала Підласа.

Податковий комітет і Мінфін намагаються знайти компроміс між вимогою європейців і баченням цього закону українським бізнесом.

Купівельна спроможність не знизиться

Витрати на соціальні потреби 2024 року збільшаться на 2,5%, але істотно на купівельній спроможності це не позначиться.

"Чесно, мабуть, говорити було б, що купівельна спроможність, принаймні, не знизиться", - сказала Підласа.

Тарифи та податки піднімати поки не планують

Тарифи для населення і податки наступного року піднімати поки що не планують.

"Я не думаю, що буде якесь збільшення податків. Принаймні це не планується", - заявила Підласа.

Немає підстав очікувати й запровадження податку на самозайнятих осіб.

"Наразі немає жорсткої умови щодо підвищення тарифів для населення в жодному документі (про фінансування з боку МВФ та ЄС, - ред.). Я думаю, що в цей опалювальний сезон ми 100% проходимо без будь-якого підвищення. Далі будемо вести переговори", - сказала Підласа.

Вона зазначила, що діє мораторій на підвищення тарифів на газ і гарячу воду до кінця війни і ще на 6 місяців після неї.

"Я думаю, що скасувати його буде дуже складно - практично неможливо", - зазначила вона.

"Ідіотське" змагання з місцевою владою

Місцева влада, яка заявляє про втрати від перерозподілу ПДФО на користь держбюджету, схоже живе в іншій Україні, вважає Підласа.

"Поки вони підраховують, які втрати громад, ми підраховуємо, як забезпечити 17 трильйонів гривень бюджетного запиту Міноборони на Збройні сили України. Це більш ніж у 5 разів перевищує поточні видатки бюджету і майже в 9 разів перевищує внутрішній ресурс держави, який може бути спрямований на оборону", - заявила депутатка.

"Ми не рахуємо, скільки держава нібито втрачає, коли перераховує трансферти органам місцевого самоврядування. Ми не рахуємо, скільки коштів, які ми передаємо, не забезпечені реальними видатковими можливостями міст", - підкреслила Підласа.

Претензії місцевої влади сьогодні недоречні, переконана нардеп, і вважає, що ситуація має вигляд "ідіотського змагання" між місцевою та центральною владою.

Через НБУ скоротилися витрати на відновлення

Скорочення перерахування до держбюджету від прибутку Нацбанку до 17,7 млрд гривень було несподіваним і для Мінфіну, і для депутатів. Це стало причиною скорочення витрат на відновлювальні роботи.

"Національний банк користується повною незалежністю від усіх органів влади, в тому числі від Верховної ради. Хоча вони звітують у Верховній раді. Але, тим не менш, я не знаю, що там сталося. Але, до речі, це одна з причин, чому все відновлення порізали - просто нема з чого фінансувати. По суті гроші Нацбанку цього року фінансували половину Фонду ліквідації, а ще половину - активи націоналізованих у 2022 році російських банків", - заявила Підласа.

Чому піднімуть зарплати народним депутатам

Зарплати депутатів збільшуються автоматично, тому що вони прив'язані до прожиткового мінімуму.

"Я особисто подавала правку про те, щоб заморозити всі виплати народним депутатам на рівні 2023 року. Тому що це справедливо, і відповідно не довелося б збільшувати фонд оплати праці нардепів. Це програма, яка називається "здійснення законотворчої діяльності Верховної ради", - заявила Підласа.

Вона підкреслила, що депутати з різних партій не підтримали цю ідею.

"Причому у всіх партіях, окрім ОПЗЖ, у яких "палаци золоті", були люди, які говорили, що живуть на зарплату і не мають фінансової подушки безпеки", - сказала Підласа.

Критичної проблеми для бюджету 2024 року поки що немає

Будь-якої критичної проблеми для бюджету 2024 року поки що немає.

"Найімовірніше, Конгрес ухвалить бюджет із допомогою для нас. Те, що зараз розганяють "зраду" про те, що вони ухвалили проміжний бюджет без допомоги Україні... Але нам не потрібна була допомога на три місяці, нам потрібна допомога на весь рік. Робота триває з обома партіями в Конгресі. Є, скажу так, надія, що все буде добре", - вважає Підласа.