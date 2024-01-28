Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому

Комуналка

Частина тарифів на комунальні послуги для населення знаходиться під мораторієм через війну. Ціни на опалення, гарячу воду та газ залишаються незмінними. Відповідне рішення Кабміну має діяти до завершення воєнного стану та ще 6 місяців після.

Вартість послуг холодного водопостачання та енергопостачання для побутових споживачів не буде зростати щонайменше до закінчення опалювального сезону 2024.

Світло

З 1 липня 2023 тариф на електроенергію зріс на 70% і з того часу становить 2,64 грн/кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть зекономити на вартості світла, адже з 23:00 до 07:00 для них діє "нічний тариф" – 1,32 грн/КВт-год.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що встановлені тарифи на електроенергію для населення діятимуть до кінця квітня 2024.

Опалення та гаряча вода

Вартість послуг централізованого опалення та гарячої води для населення "заморожена" мораторієм. В регіонах тарифи різняться в залежності від теплопостачальної кампанії, проте вони залишаються на довоєнному рівні.

У Києві за опалення треба платити 1654,41 грн за 1 Гкал, у Львові – 1363,44 грн, у Черкасах – 1130,21 грн, у Дніпрі – 1741,32 грн.

Тариф на гарячу воду в Києві – 97,98 грн/куб.м, у Львові – 95,26 грн, у Харкові – 93,22 грн.

Газ

Тарифи на газопостачання та розподіл газу не змінюються. Компанія НАК "Нафтогаз", клієнтами якої є більшість споживачів, надає послугу газопостачання за фіксованою ціною 7,96 грн/куб.м, яка була встановлена річним тарифом ще до початку війни.

У "Нафтогазі" кажуть, що під час цього опалювального сезону ціни на газ в Україні зростати не будуть, хоча підвищення вартості в майбутньому назвали неминучим.

Вода

НКРЕКП планувала підвищити тарифи в середньому на 30% по Україні, проте це рішення скасували після критики влади.

Вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення для населення поки залишається на рівні, що був до 24 лютого 2022. Вона може відрізнятися в залежності від водоканалу, який постачає послугу.

Штрафи та відключення боржників

Хоча мораторій на тарифи в Україні продовжує діяти, заборону на відключення споживачів чи стягнення штрафів за борги вже скасували. Кабмін ухвалив відповідне рішення наприкінці 2023 року.

Фото: світло відключатимуть за борги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тобто українцям знов загрожують штрафи або призупинення послуг у випадку несплати за спожитий газ, воду, електроенергію.

За наявності боргів у домогосподарства та несплати у термін, встановлений договором на постачання послуг, компанія-постачальник попередньо надсилатиме попередження споживачеві з датою запланованого відключення послуги.

До прикладу, енергопостачальник YASNO надсилатиме офіційне попередження за 10 днів до процедури.

"Є два типи попередження споживача про заборгованість: це сповіщення, коли ми намагаємось, починаючи від SMS, від розсилки в Viber-чатах, закінчуючи дзвінками до людей, ми сповіщаємо, що у вас є борг, будь ласка, сплатіть", – пояснив керівник компані Сергій Коваленко.

За його словами, перші відключення можуть початися вже з 29 січня, при цьому компанія "ранжуватиме" боржників за сумою боргу та його глибиною.

Щоб запобігти відключенню, в разі наявності великого боргу можна оформити його реструктуризацію.

Субсидії

На опалювальний сезон 2023-2024 українські споживачі забезпечені субсидіями від держави на сплату комунальних послуг. Допомогу призначають, якщо сума оплати комуналки перевищує 15% сукупного доходу домогосподарства.

Зазначимо, видатки на субсидії громадянам у бюджеті 2024 були збільшені на 25%. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладені 50 млрд грн для 3 млн українських родин.

Фото: з субсидією оплата за комуналку зменшиться (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, в Україні продовжує діяти експериментальний проєкт субсидій для забезпечення населення дровами та вугіллям. Нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 були збільшені в середньому в 4 рази, а граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо на одне домогосподарство – в 2,3 раза і відтепер може досягати 16 234 грн на рік (раніше 6 973 грн).

Оформити субсидію можна декількома способами: онлайн на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) чи у застосунку ПФУ, на порталі "Дія" або відвідавши органи ПФУ особисто.

"Люди, які потребують підтримки, отримують житлово-комунальні субсидії. Процедура максимально спрощена, заявник подає мінімум даних, решту інформації збирає Пенсійний фонд", – зазначив Денис Шмигаль.

Пенсії

З нового року в Україні підвищили прожитковий мінімум, що вплинуло на розмір пенсій. Відтак мінімальна пенсія зросла до 2361 грн (у 2023 вона становила 2093 грн).

Однак підвищені виплати українські пенсіонери зможуть отримати лише в березні 2024 разом із щорічною індексацією. Ця норма прописана у прикінцевих положеннях закону про Державний бюджет на 2024 рік.

Уряд планує провести індексацію з 1 березня, а дані для розрахунку її розміру стануть відомі в середині лютого. Як розповіла очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, коефіцієнт індексації залежить від рівня інфляції та середньої зарплати за попередній рік.

Жолнович нагадала, що і інфляція, і зарплата у 2023 році зростали.

"Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого", – сказала вона.

Фото: в лютому пенсіонери отримуватимуть індивідуальні доплати (facebook.com/decentralizationua)

Таким чином, пенсії в лютому підвищувати не будуть. Доплати можливі лише в індивідуальному порядку.

Надбавки до пенсії за віком:

від 70 років – 300 грн

від 75 років – 456 грн

від 80 років – 570 грн

Крім того, можливі доплати за понаднормовий стаж, набутий після досягнення пенсійного віку, якщо особа продовжувала працювати. Для перерахунку треба особисто звернутися до органів ПФУ.