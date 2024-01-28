Тарифы, пенсии и субсидии: ждать ли изменений в феврале

Коммуналка

Часть тарифов на коммунальные услуги для населения находится под мораторием из-за войны. Цены на отопление, горячую воду и газ остаются неизменными. Соответствующее решение Кабмина должно действовать до завершения военного положения и еще через 6 месяцев после его отмены.

Стоимость услуг холодного водоснабжения и энергоснабжения для бытовых потребителей не будет расти по меньшей мере до окончания отопительного сезона 2024.

Свет

С 1 июля 2023 тариф на электроэнергию вырос на 70% и с тех пор составляет 2,64 грн/кВт-час. Владельцы двухзонных счетчиков могут сэкономить на стоимости света, ведь с 23:00 до 07:00 для них действует "ночной тариф" – 1,32 грн/кВт-ч.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что установленные тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до конца апреля 2024 года.

Отопление и горячая вода

Стоимость услуг централизованного отопления и горячей воды для населения "заморожена" мораторием. В регионах тарифы разнятся в зависимости от теплоснабжающей кампании, однако они остаются на довоенном уровне.

В Киеве за отопление нужно платить 1654,41 грн за 1 Гкал, во Львове – 1363,44 грн, в Черкассах – 1130,21 грн, в Днепре – 1741,32 грн.

Тариф на горячую воду в Киеве – 97,98 грн/куб.м, во Львове – 95,26 грн, в Харькове – 93,22 грн.

Газ

Тарифы на газоснабжение и распределение газа не изменяются. Компания НАК "Нафтогаз", клиентами которой являются большинство потребителей, предоставляет услугу газоснабжения по фиксированной цене 7,96 грн/куб.м, установленной годовым тарифом еще до начала войны.

В "Нафтогазе" говорят, что во время этого отопительного сезона цены на газ в Украине расти не будут, хотя повышение стоимости в будущем назвали неизбежным.

Вода

НКРЭКУ планировала повысить тарифы в среднем на 30% по Украине, однако это решение отменили после критики властей.

Стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения для населения пока остается на уровне, который был до 24 февраля 2022. Она может отличаться в зависимости от поставляющего услугу водоканала.

Штрафы и отключение должников

Хотя мораторий на тарифы в Украине продолжает действовать, запрет на отключение потребителей или взыскание штрафов за долги уже был отменен. Кабмин принял соответствующее решение в конце 2023 года.

Фото: свет будут отключать за долги (Виталий Носач, РБК-Украина)

То есть украинцам снова грозят штрафы или приостановка услуг в случае неуплаты за потребленный газ, воду, электроэнергию.

При наличии долгов у домохозяйства и неуплате в срок, установленный договором на поставку услуг, компания-поставщик будет предварительно направлять предупреждение потребителю с датой запланированного отключения услуги.

К примеру, энергопоставщик YASNO будет посылать официальное предупреждение за 10 дней до процедуры.

"Есть два типа предупреждения потребителя о задолженности: это уведомление, когда мы стараемся, начиная от SMS, от рассылки в Viber-чатах, заканчивая звонками к людям, мы сообщаем, что у вас есть долг, пожалуйста, оплатите", – объяснил руководитель компании Сергей Коваленко.

По его словам, первые отключения могут начаться уже с 29 января, при этом компания будет "ранжировать" должников по сумме долга и его глубине.

Чтобы предотвратить отключение, в случае наличия большого долга можно оформить его реструктуризацию.

Субсидии

На отопительный сезон 2023-2024 украинские потребители обеспечены субсидиями от государства на оплату коммунальных услуг. Помощь назначают, если сумма оплаты коммуналки превышает 15% совокупного дохода домохозяйства.

Отметим, расходы на субсидии гражданам в бюджете 2024 были увеличены на 25%. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году в госбюджете на жилищно-коммунальные субсидии заложены 50 млрд грн для 3 млн украинских семей.

Фото: с субсидией оплата за коммуналку уменьшится (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, в Украине продолжает действовать экспериментальный проект субсидий для обеспечения населения дровами и углем. Нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 были увеличены в среднем в 4 раза, а предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо на одно домохозяйство – в 2,3 раза и теперь может достигать 16 234 грн в год (ранее 6 973 грн).

Оформить субсидию можно несколькими способами: онлайн на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в приложении ПФУ, на портале "Дия" или посетив органы ПФУ лично.

"Люди, нуждающиеся в поддержке, получают жилищно-коммунальные субсидии. Процедура максимально упрощена, заявитель представляет минимум данных, остальную информацию собирает Пенсионный фонд", – отметил Денис Шмыгаль.

Пенсии

С нового года в Украине повысили прожиточный минимум, что отразилось на размере пенсий. Следовательно, минимальная пенсия выросла до 2361 грн (в 2023 она составляла 2093 грн).

Однако повышенные выплаты украинские пенсионеры смогут получить только в марте 2024 вместе с ежегодной индексацией. Эта норма прописана в заключительных положениях закона о Государственном бюджете на 2024 год.

Правительство планирует провести индексацию с 1 марта, а данные для расчета ее размера станут известны в середине февраля. Как рассказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, коэффициент индексации зависит от уровня инфляции и средней зарплаты за предыдущий год.

Жолнович напомнила, что и инфляция, и зарплата в 2023 году росли.

"Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но четче этот процент мы будем иметь в расчетах к середине февраля", – сказала она.

Фото: в феврале пенсионеры получат индивидуальные доплаты (facebook.com/decentralizationua)

Таким образом, пенсии в феврале повышать не будут. Доплаты возможны только в индивидуальном порядке.

Надбавки к пенсии по возрасту:

от 70 лет – 300 грн

от 75 лет – 456 грн

от 80 лет – 570 грн

Кроме того, возможны доплаты за сверхурочный стаж, приобретенный после достижения пенсионного возраста, если человек продолжал работать. Для перерасчета нужно лично обратиться в органы ПФУ.