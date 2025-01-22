Тарифи lifecell здорожчають, а деякі - закриють: що й коли зміниться для абонентів
Український оператор мобільного зв'язку lifecell планує запровадити низку змін в умовах надання послуг. Деякі тарифні плани стануть дорожчими, а деякі - закриють.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу телекомунікаційної компанії.
Зміст
- Коли та в яких тарифних планах чекати змін
- Причини здорожчання тарифів і послуг lifecell
- Якою може бути нова вартість тарифних планів
- Чи можна відмовитись від змін або зекономити
Коли та в яких тарифних планах чекати змін
Українцям розповіли, що зміни, передбачені lifecell, мають відбутись поступово - у період з 5 лютого до 20 березня 2025 року.
З 5 лютого будуть змінені умови надання пакета послуг на 1 день для великої кількості тарифів (серед яких - лінійки "Лайф", "Жара", "Лайфхак", "Premium", "Platinum" та інші).
Тарифи, в яких змінять умови надання пакета послуг на 1 день (скриншот: lifecell.ua)
Пакет послуг на 1 день нараховуватиметься автоматично - в день оплати тарифу (якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати пакета послуг на 4 тижні або 30 днів).
Він коштуватиме 25 гривень на день і включатиме: 500 МБ інтернету та 50 хвилин на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell).
Якщо ж на рахунку абонента буде менш як 25 гривень, пакет послуг коштуватиме 10 гривень на день і включатиме: 100 МБ інтернету та 10 хвилин на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell).
"Після використання хвилин у будь-якому денному пакеті послуг надаватимуться безлімітні дзвінки на номери lifecell до кінця дня", - уточнили у компанії.
Для того, щоб відключити надання пакетів послуг на 1 день, необхідно набрати: *103#.
У lifecell зауважили також, що абоненти, умови тарифних планів яких зазнають змін, можуть без додаткової плати перейти на інший тарифний план (доступний до підключення) з 27 січня по 12 лютого 2025 року включно.
Також з 5 лютого будуть переглянуті умови - зокрема ціни та/або зміст - пакетів послуг на 4 тижні для таких тарифних планів:
- "Смарт Лайф";
- "Просто Лайф";
- "Вільний Лайф";
- "Потужний";
- "Дзвінкий БЕЗМЕЖ";
- "Вільний Лайф. Регіон";
- "Platinum Лайф";
- "Жара Лайт 2022".
Уточнюється, що можливість підключення нових абонентів до цих тарифних планів буде припинена.
У період з 17 лютого по 20 березня низка тарифних планів буде закрита ("Шкільний Лайф", "Пільговий", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium" та інші).
Тарифи, які планують закрити до 20 березня 2025 року (скриншот: lifecell.ua)
У компанії пояснили, що подальше обслуговування абонентів буде продовжене на умовах інших тарифних планів.
"Починаючи з 10 лютого 2025 року абоненти будуть повідомлятися в SMS щодо початку їх обслуговування на умовах нових тарифних планів", - розповіли у lifecell.
Насамкінець, з 19 лютого будуть переглянуті умови - зокрема ціни послуг - у тарифних планах "Ґаджет" з пакетами послуг:
- "Смарт";
- "Планшет";
- "Роутер";
- "Безпека.
Причини здорожчання тарифів і послуг lifecell
За словами головного виконавчого директора (CEO) групи компаній DVL (до яких входять "Датагруп-Volia" і lifecell) Михайла Шелемби, в лютому оператор дійсно планує підвищення тарифів.
"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому", - зауважив він в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Підприємець додав, що причина таких змін - зростання вартості електроенергії.
"Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд гривень витрат на це", - пояснив Шелемба.
Він наголосив, що завдяки оптимізації витрат компанія зробить "вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови".
"Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази", - уточнив СЕО DVL.
Насамкінець він зазначив, що перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів - які перенесли свій номер до lifecell з грудня 2024 року (оскільки вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця поточного 2025 року).
Якою може бути нова вартість тарифних планів
Як саме зміниться вартість деяких тарифів у lifecell не розповіли.
Тим часом у технічній спільноті ринку телекомунікацій "MZU - Мобільний зв'язок України" у Telegram деякою інформацією поділились.
Паблік повідомив про зміни в тарифах lifecell з 5 лютого 2025 року й навів ціни на деякі національні тарифи.
"Просто Лайф" (2020 та 2024):
- стандартна вартість: 160 - 210 гривень/4 тижні;
- номер персоніфіковано: 140 - 180 гривень/4 тижні;
- номер перенесено: 90 - 120 гривень/4 тижні.
"Смарт Лайф" (2020 та 2024):
- стандартна вартість: 225 - 300 гривень/4 тижні;
- номер персоніфіковано: 175 - 250 гривень/4 тижні;
- номер перенесено: 120 - 160 гривень/4 тижні.
"Вільний Лайф" (2020 та 2024):
- стандартна вартість: 325 - 425 гривень/4 тижні;
- номер персоніфіковано: 275 - 375 гривень/4 тижні;
- номер перенесено: 180 - 240 гривень/4 тижні.
"Platinum Лайф" (2020 та 2024):
- стандартна вартість: 450 - 600 гривень/4 тижні;
- номер персоніфіковано: 400 - 550 гривень/4 тижні;
- номер перенесено: 250 - 350 гривень/4 тижні.
"Покращення умов для тарифів вище - отримуйте х2 хвилин в рамках тарифу при своєчасній оплаті пакета послуг", - додали у "MZU".
"Жара Лайт 2022": 130 - 195 гривень/4 тижні.
Серед регіональних тарифів згадані декілька.
"Дзвінкий БЕЗМЕЖ":
- стандартна вартість: 130 - 175 гривень/4 тижні;
- номер персоніфіковано: 120 - 150 гривень/4 тижні;
- номер перенесено: 75 - 100 гривень/4 тижні.
"Потужний":
- стандартна вартість: 165 - 220 гривень/4 тижні;
- номер персоніфіковано: 150 - 200 гривень/4 тижні;
- номер перенесено: 100 - 150 гривень/4 тижні.
"Покращення умов - отримуйте х2 хвилин та +20 ГБ в рамках тарифу при своєчасній оплаті пакета послуг", - підсумували у технічній спільноті ринку телекомунікацій України.
Допис "MZU - Мобільний зв'язок України" (скриншот: t.me/mzu_official)
Чи можна відмовитись від змін або зекономити
У прес-службі lifecell розповіли, що до 4 лютого 2025 року (включно) можна придбати наперед 12 пакетів послуг (завдяки послузі "Тарифна підписка"):
- за тарифом за поточною ціною;
- з вигодою до 15%.
Наголошується, що при цьому доступна оплата частинами.
"Після зміни ціни пакетів послуг у вищезазначених тарифних планах, для яких доступна послуга "Тарифна підписка", буде змінена і ціна послуги на 6 та 12 тарифних пакетів відповідно", - пояснили українцям.
Замовити послугу можна за допомогою комбінації: *490#.
"Абоненти, умови обслуговування яких буде змінено, мають право припинити дію договору в односторонньому порядку (якщо вони не погоджуються на змінені умови) впродовж 7 календарних днів після повідомлення про зміни", - додали у компанії.
Зазначається, що більш детальну інформацію про зміни у тарифі абоненти додатково отримають у SMS-повідомленні та зможуть ознайомитися не пізніше ніж за 7 днів до дати змін.
Нагадаємо, у грудні 2024 року велика кількість абонентів почала переносити свої номери - змінювати мобільних операторів - через повідомлення про різке підвищення тарифів.
Так, на початку грудня мобільний оператор "Київстар" заявив про підвищення плати за свої послуги в середньому на 25%.
Vodafone також попередив абонентів про зміну вартості низки своїх тарифів (хоча вже наступного дня вирішив дещо відтермінувати оголошені раніше зміни).
На початку 2025 року "Київстар" повідомив, що оновлює умови деяких тарифів передплати вже впродовж січня.
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