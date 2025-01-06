"Київстар" анонсував зміни у тарифах уже в січні: що чекає користувачів

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

Що зміниться для абонентів "Київстар"

У "Київстар" розповіли, що з 15 січня 2025 року оновлюють деякі умови тарифів передплати. Зміни стосуватимуться:

денного наповнення

вартості тарифів

Зазначається, що йдеться про такі тарифи мобільного оператора:

"ТВІЙ Безлім"

"ТВІЙ Максимум"

"LOVE UA Магніт"

"LOVE UA Світло 2024"

"LOVE UA Свобода 2024"

"LOVE UA Безлім 2024"

"LOVE UA Пісня 2024"

"LOVE UA Сила 2024"

"Нагадуємо, що оплата за день знімається тільки, якщо абонент пропустив основну оплату тарифу", - зауважили у компанії.

Уточнюється, що вартість денного пакету становитиме 30 гривен/день, а абонент отримає до кінця доби:

безлімітний інтернет - без обмеження швидкості

безлімітні дзвінки у мережі "Київстар"

"У країнах "Роумінг як вдома" також будуть діяти безлімітні дзвінки на "Київстар" та усі вхідні, а безлім інтернет працюватиме на швидкості до 0,8 Мбіт/с", - пояснили у прес-службі оператора.

Повідомляється також, що ще кілька змін відбудуться в тарифах "LOVE UA Пісня 2024" та "LOVE UA Сила 2024".

"Буде уніфікована оплата інтернету понад тарифний обсяг. Наприклад, коли закінчилися гігабайти тарифу, раніше абоненти отримували додаткові 500 МБ за 20 гривень у день користування. Зараз за таку ж вартість буде надаватись безлімітний інтернет без обмеження швидкості. У країнах "Роумінг як вдома" вартість інтернету понад тарифний обсяг становитиме 8 копійок за 1 мегабайт (0,08 гривні/1 МБ)", - розповіли абонентам.

Крім того, "приємна зміна в наповненні" стосуватиметься тарифу "ТВІЙ Безлім".

"Тепер абонентам цього тарифу будуть надаватись додаткові 12,2 ГБ для користування інтернетом у країнах "Роумінг як вдома". Також дещо зміниться перелік країн для дзвінків за кордон з України. Тепер тарифні хвилини будуть діяти на номери Бельгії, Норвегія та Швеція, а на номери Узбекистану, Ізраїлю та Китаю діятимуть стандартні тарифи", - підсумували у компанії.