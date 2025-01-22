Тарифы lifecell подорожают, а некоторые - закроют: что и когда изменится для абонентов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу телекоммуникационной компании.

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Когда и в каких тарифных планах ждать изменений

Украинцам рассказали, что изменения, предусмотренные lifecell, должны произойти постепенно - в период с 5 февраля до 20 марта 2025 года.

С 5 февраля будут изменены условия предоставления пакета услуг на 1 день для большого количества тарифов (среди которых - линейки "Лайф", "Жара", "Лайфхак", "Premium", "Platinum" и другие).

Тарифы, в которых изменят условия предоставления пакета услуг на 1 день (скриншот: lifecell.ua)

Пакет услуг на 1 день будет начисляться автоматически - в день оплаты тарифа (если на счету недостаточно средств для оплаты пакета услуг на 4 недели или 30 дней).

Он будет стоить 25 гривен в день и включать: 500 МБ интернета и 50 минут на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell).

Если же на счету абонента будет менее 25 гривен, пакет услуг будет стоить 10 гривен в день и включать: 100 МБ интернета и 10 минут на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell).

"После использования минут в любом дневном пакете услуг будут предоставляться безлимитные звонки на номера lifecell до конца дня", - уточнили в компании.

Для того чтобы отключить предоставление пакетов услуг на 1 день, необходимо набрать: *103#.

В lifecell отметили также, что абоненты, условия тарифных планов которых претерпят изменения, могут без дополнительной платы перейти на другой тарифный план (доступный к подключению) с 27 января по 12 февраля 2025 года включительно.

Также с 5 февраля будут пересмотрены условия - в частности цены и/или содержание - пакетов услуг на 4 недели для таких тарифных планов:

"Смарт Лайф";

"Просто Лайф";

"Вільний Лайф";

"Потужний";

"Дзвінкий БЕЗМЕЖ";

"Вільний Лайф. Регіон";

"Platinum Лайф";

"Жара Лайт 2022".

Уточняется, что возможность подключения новых абонентов к этим тарифным планам будет прекращена.

В период с 17 февраля по 20 марта ряд тарифных планов будет закрыт ("Шкільний Лайф", "Пільговий", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium" и другие).

Тарифы, которые планируют закрыть до 20 марта 2025 года (скриншот: lifecell.ua)

В компании объяснили, что дальнейшее обслуживание абонентов будет продолжено на условиях других тарифных планов.

"Начиная с 10 февраля 2025 года абоненты будут уведомляться в SMS о начале их обслуживания на условиях новых тарифных планов", - рассказали в lifecell.

В завершение, с 19 февраля будут пересмотрены условия - в частности цены услуг - в тарифных планах "Ґаджет" с пакетами услуг:

"Смарт";

"Планшет";

"Роутер";

"Безпека.

Причины подорожания тарифов и услуг lifecell

По словам главного исполнительного директора (CEO) группы компаний DVL (в которые входят "Датагруп-Volia" и lifecell) Михаила Шелембы, в феврале оператор действительно планирует повышение тарифов.

"К сожалению, вынужденное изменение цен для существующих абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале", - отметил он в интервью Forbes Ukraine.

Предприниматель добавил, что причина таких изменений - рост стоимости электроэнергии.

"Рост стоимости электроэнергии почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. На этот год мы закладываем 2,3 млрд гривен расходов на это", - объяснил Шелемба.

Он подчеркнул, что благодаря оптимизации расходов компания сделает "вполовину меньше того, чего требуют экономические условия".

"Последний раз для существующих абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а только для 15% базы", - уточнил СЕО DVL.

В завершение он отметил, что пересмотр цен не будет касаться новых клиентов - которые перенесли свой номер в lifecell с декабря 2024 года (поскольку они имели возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца текущего 2025 года).

Какой может быть новая стоимость тарифных планов

Как именно изменится стоимость некоторых тарифов в lifecell не рассказали.

Между тем в техническом сообществе рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная связь Украины" в Telegram некоторой информацией поделились.

Паблик сообщил об изменениях в тарифах lifecell с 5 февраля 2025 года и привел цены на некоторые национальные тарифы.

"Просто Лайф" (2020 и 2024):

стандартная стоимость: 160 - 210 гривен/4 недели;

номер персонифицирован: 140 - 180 гривен/4 недели;

номер перенесен: 90 - 120 гривен/4 недели.

"Смарт Лайф" (2020 и 2024):

стандартная стоимость: 225 - 300 гривен/4 недели;

номер персонифицирован: 175 - 250 гривен/4 недели;

номер перенесен: 120 - 160 гривен/4 недели.

"Вільний Лайф" (2020 и 2024):

стандартная стоимость: 325 - 425 гривен/4 недели;

номер персонифицирован: 275 - 375 гривен/4 недели;

номер перенесен: 180 - 240 гривен/4 недели.

"Platinum Лайф" (2020 и 2024):

стандартная стоимость: 450 - 600 гривен/4 недели;

номер персонифицирован: 400 - 550 гривен/4 недели;

номер перенесен: 250 - 350 гривен/4 недели.

"Улучшение условий для тарифов выше - получайте х2 минут в рамках тарифа при своевременной оплате пакета услуг", - добавили в "MZU".

"Жара Лайт 2022": 130 - 195 гривен/4 недели.

Среди региональных тарифов упомянуты несколько.

"Дзвінкий БЕЗМЕЖ":

стандартная стоимость: 130 - 175 гривен/4 недели;

номер персонифицирован: 120 - 150 гривен/4 недели;

номер перенесен: 75 - 100 гривен/4 недели.

"Потужний":

стандартная стоимость: 165 - 220 гривен/4 недели;

номер персонифицирован: 150 - 200 гривен/4 недели;

номер перенесен: 100 - 150 гривен/4 недели.

"Улучшение условий - получайте х2 минут и +20 ГБ в рамках тарифа при своевременной оплате пакета услуг", - подытожили в техническом сообществе рынка телекоммуникаций Украины.

Публикация "MZU - Мобильная связь Украины" (скриншот: t.me/mzu_official)

Можно ли отказаться от изменений или сэкономить

В пресс-службе lifecell рассказали, что до 4 февраля 2025 года (включительно) можно приобрести заранее 12 пакетов услуг (благодаря услуге "Тарифная подписка"):

по тарифу по текущей цене;

с выгодой до 15%.

Отмечается, что при этом доступна оплата частями.

"После изменения цены пакетов услуг в вышеупомянутых тарифных планах, для которых доступна услуга "Тарифная подписка", будет изменена и цена услуги на 6 и 12 тарифных пакетов соответственно", - объяснили украинцам.

Заказать услугу можно с помощью комбинации: *490#.

"Абоненты, условия обслуживания которых будут изменены, имеют право прекратить действие договора в одностороннем порядке (если они не согласны на измененные условия) в течение 7 календарных дней после уведомления об изменениях", - добавили в компании.

Отмечается, что более подробную информацию об изменениях в тарифе абоненты дополнительно получат в SMS-сообщении и смогут ознакомиться не позднее чем за 7 дней до даты изменений.