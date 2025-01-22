Тарифы lifecell подорожают, а некоторые - закроют: что и когда изменится для абонентов
Украинский оператор мобильной связи lifecell планирует ввести ряд изменений в условиях предоставления услуг. Некоторые тарифные планы станут дороже, а некоторые - закроют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу телекоммуникационной компании.
Содержание
- Когда и в каких тарифных планах ждать изменений
- Причины подорожания тарифов и услуг lifecell
- Какой может быть новая стоимость тарифных планов
- Можно ли отказаться от изменений или сэкономить
Когда и в каких тарифных планах ждать изменений
Украинцам рассказали, что изменения, предусмотренные lifecell, должны произойти постепенно - в период с 5 февраля до 20 марта 2025 года.
С 5 февраля будут изменены условия предоставления пакета услуг на 1 день для большого количества тарифов (среди которых - линейки "Лайф", "Жара", "Лайфхак", "Premium", "Platinum" и другие).
Тарифы, в которых изменят условия предоставления пакета услуг на 1 день (скриншот: lifecell.ua)
Пакет услуг на 1 день будет начисляться автоматически - в день оплаты тарифа (если на счету недостаточно средств для оплаты пакета услуг на 4 недели или 30 дней).
Он будет стоить 25 гривен в день и включать: 500 МБ интернета и 50 минут на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell).
Если же на счету абонента будет менее 25 гривен, пакет услуг будет стоить 10 гривен в день и включать: 100 МБ интернета и 10 минут на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell).
"После использования минут в любом дневном пакете услуг будут предоставляться безлимитные звонки на номера lifecell до конца дня", - уточнили в компании.
Для того чтобы отключить предоставление пакетов услуг на 1 день, необходимо набрать: *103#.
В lifecell отметили также, что абоненты, условия тарифных планов которых претерпят изменения, могут без дополнительной платы перейти на другой тарифный план (доступный к подключению) с 27 января по 12 февраля 2025 года включительно.
Также с 5 февраля будут пересмотрены условия - в частности цены и/или содержание - пакетов услуг на 4 недели для таких тарифных планов:
- "Смарт Лайф";
- "Просто Лайф";
- "Вільний Лайф";
- "Потужний";
- "Дзвінкий БЕЗМЕЖ";
- "Вільний Лайф. Регіон";
- "Platinum Лайф";
- "Жара Лайт 2022".
Уточняется, что возможность подключения новых абонентов к этим тарифным планам будет прекращена.
В период с 17 февраля по 20 марта ряд тарифных планов будет закрыт ("Шкільний Лайф", "Пільговий", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium" и другие).
Тарифы, которые планируют закрыть до 20 марта 2025 года (скриншот: lifecell.ua)
В компании объяснили, что дальнейшее обслуживание абонентов будет продолжено на условиях других тарифных планов.
"Начиная с 10 февраля 2025 года абоненты будут уведомляться в SMS о начале их обслуживания на условиях новых тарифных планов", - рассказали в lifecell.
В завершение, с 19 февраля будут пересмотрены условия - в частности цены услуг - в тарифных планах "Ґаджет" с пакетами услуг:
- "Смарт";
- "Планшет";
- "Роутер";
- "Безпека.
Причины подорожания тарифов и услуг lifecell
По словам главного исполнительного директора (CEO) группы компаний DVL (в которые входят "Датагруп-Volia" и lifecell) Михаила Шелембы, в феврале оператор действительно планирует повышение тарифов.
"К сожалению, вынужденное изменение цен для существующих абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале", - отметил он в интервью Forbes Ukraine.
Предприниматель добавил, что причина таких изменений - рост стоимости электроэнергии.
"Рост стоимости электроэнергии почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. На этот год мы закладываем 2,3 млрд гривен расходов на это", - объяснил Шелемба.
Он подчеркнул, что благодаря оптимизации расходов компания сделает "вполовину меньше того, чего требуют экономические условия".
"Последний раз для существующих абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а только для 15% базы", - уточнил СЕО DVL.
В завершение он отметил, что пересмотр цен не будет касаться новых клиентов - которые перенесли свой номер в lifecell с декабря 2024 года (поскольку они имели возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца текущего 2025 года).
Какой может быть новая стоимость тарифных планов
Как именно изменится стоимость некоторых тарифов в lifecell не рассказали.
Между тем в техническом сообществе рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная связь Украины" в Telegram некоторой информацией поделились.
Паблик сообщил об изменениях в тарифах lifecell с 5 февраля 2025 года и привел цены на некоторые национальные тарифы.
"Просто Лайф" (2020 и 2024):
- стандартная стоимость: 160 - 210 гривен/4 недели;
- номер персонифицирован: 140 - 180 гривен/4 недели;
- номер перенесен: 90 - 120 гривен/4 недели.
"Смарт Лайф" (2020 и 2024):
- стандартная стоимость: 225 - 300 гривен/4 недели;
- номер персонифицирован: 175 - 250 гривен/4 недели;
- номер перенесен: 120 - 160 гривен/4 недели.
"Вільний Лайф" (2020 и 2024):
- стандартная стоимость: 325 - 425 гривен/4 недели;
- номер персонифицирован: 275 - 375 гривен/4 недели;
- номер перенесен: 180 - 240 гривен/4 недели.
"Platinum Лайф" (2020 и 2024):
- стандартная стоимость: 450 - 600 гривен/4 недели;
- номер персонифицирован: 400 - 550 гривен/4 недели;
- номер перенесен: 250 - 350 гривен/4 недели.
"Улучшение условий для тарифов выше - получайте х2 минут в рамках тарифа при своевременной оплате пакета услуг", - добавили в "MZU".
"Жара Лайт 2022": 130 - 195 гривен/4 недели.
Среди региональных тарифов упомянуты несколько.
"Дзвінкий БЕЗМЕЖ":
- стандартная стоимость: 130 - 175 гривен/4 недели;
- номер персонифицирован: 120 - 150 гривен/4 недели;
- номер перенесен: 75 - 100 гривен/4 недели.
"Потужний":
- стандартная стоимость: 165 - 220 гривен/4 недели;
- номер персонифицирован: 150 - 200 гривен/4 недели;
- номер перенесен: 100 - 150 гривен/4 недели.
"Улучшение условий - получайте х2 минут и +20 ГБ в рамках тарифа при своевременной оплате пакета услуг", - подытожили в техническом сообществе рынка телекоммуникаций Украины.
Публикация "MZU - Мобильная связь Украины" (скриншот: t.me/mzu_official)
Можно ли отказаться от изменений или сэкономить
В пресс-службе lifecell рассказали, что до 4 февраля 2025 года (включительно) можно приобрести заранее 12 пакетов услуг (благодаря услуге "Тарифная подписка"):
- по тарифу по текущей цене;
- с выгодой до 15%.
Отмечается, что при этом доступна оплата частями.
"После изменения цены пакетов услуг в вышеупомянутых тарифных планах, для которых доступна услуга "Тарифная подписка", будет изменена и цена услуги на 6 и 12 тарифных пакетов соответственно", - объяснили украинцам.
Заказать услугу можно с помощью комбинации: *490#.
"Абоненты, условия обслуживания которых будут изменены, имеют право прекратить действие договора в одностороннем порядке (если они не согласны на измененные условия) в течение 7 календарных дней после уведомления об изменениях", - добавили в компании.
Отмечается, что более подробную информацию об изменениях в тарифе абоненты дополнительно получат в SMS-сообщении и смогут ознакомиться не позднее чем за 7 дней до даты изменений.
Напомним, в декабре 2024 года большое количество абонентов начали переносить свои номера - менять мобильных операторов - из-за сообщений о резком повышении тарифов.
Так, в начале декабря мобильный оператор "Киевстар" заявил о повышении платы за свои услуги в среднем на 25%.
Vodafone также предупредил абонентов об изменении стоимости ряда своих тарифов (хотя уже на следующий день решил несколько отсрочить объявленные ранее изменения).
В начале 2025 года "Киевстар" сообщил, что обновляет условия некоторых тарифов подписки уже в течение января.
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