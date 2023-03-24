Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця опалювального сезону, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Кабінеті міністрів.

"1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в умовах повномасштабної війни та обстрілів енергосистеми необхідно збалансувати фінансовий стан енергоринку, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону.

Також раніше ми писали, що українцям готують підвищення тарифів на воду. Середні витрати на водопостачання та водовідведення збільшаться на 60 грн.

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