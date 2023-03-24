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Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Тарифы на электроэнергию останутся неизменными до окончания отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении", - заявил премьер.

Как отметил Шмыгаль, механизм возложенной специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года.

"То есть цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений", - резюмировал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в условиях полномасштабной войны и обстрелов энергосистемы необходимо сбалансировать финансовое состояние энергорынка, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Также ранее мы писали, что украинцам готовят повышение тарифов на воду. Средние расходы на водоснабжение и водоотвод увеличатся на 60 грн.

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