Тарифи на електроенергію швидко та суттєво зростуть: прогноз НБУ

Зокрема, у прогноз НБУ закладається "достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію". Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення.

Як зазначається у звіті, фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення, залишалася вагомим чинником стримування адміністративної складової інфляції. Підвищення стане вагомим проінфляційним чинником.

"Тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - йдеться в документі.

Водночас терміни та параметри коригування тарифів ЖКГ "є сферою невизначеності", додали в НБУ.