Тариф на воду в Україні збільшили. Яка ціна буде з 1 липня (список по містах)

З 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Суми в квитанціях зростуть у середньому на третину.
Докладніше про те, які ціни на воду для населення будуть у містах з 1 липня – у матеріалі РБК-Україна.
Рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів стосується 34 водоканалів країни. Ціни встановлені для кожного підприємства окремо, залежно від регіону. Середній розмір підвищення становитиме 32%.
Якщо домогосподарство у середньому використовує 6,5 кубів води на місяць та раніше сплачувало 194 грн/міс (тариф – 29,78 грн/куб.м), то з 1 липня ця сума збільшиться до 256 грн/міс (новий тариф – 39,37 грн/куб.м). Таким чином, вода подорожчає в середньому на 62 грн/міс.
У Києві новий тариф з 1 липня становитиме 41,136 грн/куб.м (раніше 30,384 грн/куб.м):
В інших містах встановлено такі тарифи (зазначено суму послуг водопостачання+водовідведення, з урахуванням ПДВ 20%):
У НКРЕКП зазначають, що підвищення тарифів буде поетапним для тих водоканалів, де зростання цін виявилося найбільшим.
Ціни піднімуть з 1 липня, а потім 1 вересня – другий етап підвищення.
Тарифи будуть такими (з урахуванням ПДВ):
Для цих підприємств встановлені найвищі тарифи, оскільки вони мають невисокі обсяги реалізації послуг, високу частку реагентів у тарифах, велику довжину мереж, а також використовують покупну воду та/або очищають стічні води в інших ліцензіатів.
Суми у платіжках за воду не зміняться для мешканців трьох областей. У Миколаївській, Херсонській та Харківській областях збережеться колишній тариф.
Таке рішення пов'язане з тим, що на території цих регіонів продовжуються бойові дії, а більшість населених пунктів постраждали від російських окупантів.
Нові тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення діятимуть з 1 липня 2023 року.
Це означає, що суми у платіжках за спожиті кубометри у липні зростуть і позначаться у квитанціях за послуги ЖКГ, які українці отримають у серпні.
Перегляд тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення планувався з кінця минулого року. 29 червня НКРЕКП все ж таки затвердила нові ціни на воду, перед цим підвищивши тарифи на електроенергію для бізнесу.
У Комісії пояснили, що підвищення цін обумовлено низкою факторів:
Крім того, на зміні тарифів відбилися непередбачені витрати на ремонтні роботи після руйнування інфраструктури.
Раніше повідомлялося, з 1 липня в Україні зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу. Вартість буде більшою майже вдвічі у вечірні години.
Нагадаємо, тариф на світло за населення змінився з 1 червня. Українці побачать нові суми в платіжках вже у липні. Вартість одного кВт електроенергії для побутових споживачів тепер становитиме 2,64 грн.