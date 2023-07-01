Тариф на воду в Украине повысили. Какая цена будет с 1 июля (список по городам)

На сколько подорожает вода

Решение НКРЭКУ о повышении тарифов касается 34 водоканалов страны. Цены установлены для каждого предприятия отдельно, в зависимости от региона. Средний размер повышения составит 32%.

Если домохозяйство в среднем использует 6,5 кубов воды в месяц и ранее оплачивало 194 грн/мес (тариф - 29,78 грн/куб.м), то с 1 июля эта сумма увеличится до 256 грн/мес (новый тариф - 39,37 грн/куб.м). Таким образом, вода подорожает в среднем на 62 грн/мес.

Тарифы по городам

В Киеве новый тариф с 1 июля составит 41,136 грн/куб.м (ранее 30,384 грн/куб.м):

централизованное водоснабжение 22,884 грн/куб.м с НДС (ранее 16,164 грн/куб.м);

централизованный водоотвод 18,252 грн/м³ с НДС (ранее 14,22 грн/куб.м).

В других городах установлены следующие тарифы (указана сумма услуг водоснабжения+водоотведения, с учетом НДС 20%):

"Луцкводоканал" - 32,55 грн

"Аульский водовод" (Днепропетровский облсовет) - 34,28 грн

"Энергоресурсы" (Никополь) - 40,89 грн

"Кривбассводоканал" (Кривой Рог) - 38,74 грн

"Краматорский водоканал" - 39,61 грн

ПУВКХ Ужгорода - 54,57 грн

КП "Водоканал" (Запорожье) - 36,72 грн

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 36,66 грн

"Белоцерковьввода" - 50,08 грн

"Львовводоканал" - 29,07 грн

"Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал", Одеса) - 46,36 грн

"Кременчугводоканал" - 41,16 грин

"Полтававодоканал" - 44,44 грн

"Горводоканал" (Сумской городской совет) - 38,68 грн

КП "Хмельницкводоканал" - 34,36 грн

КП "Гортепловодоэнергия" (Каменец-Подольский) - 37,66 грн

"Черновцыводоканал" - 32,97 грн

Никопольское ПУВКХ - 42,74 грн

"Днепрводоканал" - 40,66 грн

"Ровнооблводоканал" - 45,25 грн

Кто будет платить за воду больше

В НКРЭКУ отмечают, что повышение тарифов будет поэтапным для тех водоканалов, где рост цен оказался наибольшим.

Цены поднимут с 1 июля, а затем 1 сентября - второй этап повышения.

Тарифы будут такими (с учетом НДС):

"Винницаоблводоканал": с 1 июля - 35,82 грн; с 1 августа - 42,9 грн

"Житомирводоканал": с 1 июля - 48,14 грн; с 1 августа - 63,61 грн "Новомосковскводоканал": с 1 июля - 59,17 грн; с 1 августа - 61,06 грн

"Днепр - Западный Донбасс": с 1 июля - 39,13 грн; с 1 августа - 42,21 грн

Павлоградское ПУВКХ: с 1 июля - 69,96 грн; с 1 августа - 75,75 грн

"Днепр - Кировоград": с 1 июля - 55,02 грн; с 1 августа - 63,94 грн

"Дрогобычводоканал": с 1 июля - 53,68 грн; с 1 августа - 62,17 грн

"Тернопольводоканал": с 1 июля - 44,11 грн; с 1 августа - 51,08 грн

"Черкассыводоканал": с 1 июля - 35,43 грн; с 1 августа - 38,98 грн

"Черниговводоканал": с 1 июля - 39,01 грн; с 1 августа - 44,73 грн

"Броварытепловодоэнергия": с 1 июля - 38,06 грн; с 1 августа - 43,35 грн

Для данных предприятий установлены наивысшие тарифы, поскольку они имеют невысокие объемы реализации услуг, высокую долю реагентов в тарифах, большую протяженность сетей, а также используют покупную воду и/или очищают сточные воды у других лицензиатов.

Где цену на воду не повысят

Суммы в платежках за воду на изменятся для жителей трех областей. В Николаевской, Херсонской и Харьковской областях сохранится прежний тариф.

Такое решение связано с тем, что на территории данных регионов продолжаются военные действия, а большинство населенных пунктов пострадало от российских оккупантов.

Когда суммы в платежках вырастут

Новые тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения будут действовать с 1 июля 2023.

Это означает, что суммы в платежках за потребленные кубометры в июле вырастут и отразятся в квитанциях за услуги ЖКХ, которые украинцы получат в августе.

С чем связано изменение тарифов

Пересмотр тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения планировался с конца прошлого года. 29 июня НКРЭКУ все же утвердила новые цены на воду, перед этим повысив тарифы на электроэнергию для бизнеса.

В Комиссии объяснили, что повышение цен обусловлено рядом факторов:

увеличением затрат на электроэнергию;

повышением оплаты труда работникам водоканалов;

ростом объемов закупки реагентов;

обязательствами лицензиатов по кредитам;

учтена компенсация стоимости электроэнергии с начала 2023;

уменьшением объемов реализации услуг из-за сокращения спроса во время войны;

стремительным повышением цен на горючее;

Кроме того, на изменении тарифов отразились непредвиденные затраты на ремонтные работы после разрушений инфраструктуры.