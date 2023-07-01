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Тариф на воду в Украине повысили. Какая цена будет с 1 июля (список по городам)

Фото: с 1 июля тарифы на воду выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

С 1 июля украинцам придется больше платить за воду. НКРЭКУ установила новые тарифы практически для всех водоканалов страны. Суммы в квитанциях вырастут в среднем на треть.

Подробнее о том, какие цены на воду для населения будут в городах с 1 июля – в материале РБК-Украина.

На сколько подорожает вода

Решение НКРЭКУ о повышении тарифов касается 34 водоканалов страны. Цены установлены для каждого предприятия отдельно, в зависимости от региона. Средний размер повышения составит 32%.

Если домохозяйство в среднем использует 6,5 кубов воды в месяц и ранее оплачивало 194 грн/мес (тариф - 29,78 грн/куб.м), то с 1 июля эта сумма увеличится до 256 грн/мес (новый тариф - 39,37 грн/куб.м). Таким образом, вода подорожает в среднем на 62 грн/мес.

Тарифы по городам

В Киеве новый тариф с 1 июля составит 41,136 грн/куб.м (ранее 30,384 грн/куб.м):

  • централизованное водоснабжение 22,884 грн/куб.м с НДС (ранее 16,164 грн/куб.м);
  • централизованный водоотвод 18,252 грн/м³ с НДС (ранее 14,22 грн/куб.м).

В других городах установлены следующие тарифы (указана сумма услуг водоснабжения+водоотведения, с учетом НДС 20%):

  • "Луцкводоканал" - 32,55 грн
  • "Аульский водовод" (Днепропетровский облсовет) - 34,28 грн
  • "Энергоресурсы" (Никополь) - 40,89 грн
  • "Кривбассводоканал" (Кривой Рог) - 38,74 грн
  • "Краматорский водоканал" - 39,61 грн
  • ПУВКХ Ужгорода - 54,57 грн
  • КП "Водоканал" (Запорожье) - 36,72 грн
  • "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 36,66 грн
  • "Белоцерковьввода" - 50,08 грн
  • "Львовводоканал" - 29,07 грн
  • "Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал", Одеса) - 46,36 грн
  • "Кременчугводоканал" - 41,16 грин
  • "Полтававодоканал" - 44,44 грн
  • "Горводоканал" (Сумской городской совет) - 38,68 грн
  • КП "Хмельницкводоканал" - 34,36 грн
  • КП "Гортепловодоэнергия" (Каменец-Подольский) - 37,66 грн
  • "Черновцыводоканал" - 32,97 грн
  • Никопольское ПУВКХ - 42,74 грн
  • "Днепрводоканал" - 40,66 грн
  • "Ровнооблводоканал" - 45,25 грн

Кто будет платить за воду больше

В НКРЭКУ отмечают, что повышение тарифов будет поэтапным для тех водоканалов, где рост цен оказался наибольшим.

Цены поднимут с 1 июля, а затем 1 сентября - второй этап повышения.

Тарифы будут такими (с учетом НДС):

  • "Винницаоблводоканал": с 1 июля - 35,82 грн; с 1 августа - 42,9 грн
  • "Житомирводоканал": с 1 июля - 48,14 грн; с 1 августа - 63,61 грн "Новомосковскводоканал": с 1 июля - 59,17 грн; с 1 августа - 61,06 грн
  • "Днепр - Западный Донбасс": с 1 июля - 39,13 грн; с 1 августа - 42,21 грн
  • Павлоградское ПУВКХ: с 1 июля - 69,96 грн; с 1 августа - 75,75 грн
  • "Днепр - Кировоград": с 1 июля - 55,02 грн; с 1 августа - 63,94 грн
  • "Дрогобычводоканал": с 1 июля - 53,68 грн; с 1 августа - 62,17 грн
  • "Тернопольводоканал": с 1 июля - 44,11 грн; с 1 августа - 51,08 грн
  • "Черкассыводоканал": с 1 июля - 35,43 грн; с 1 августа - 38,98 грн
  • "Черниговводоканал": с 1 июля - 39,01 грн; с 1 августа - 44,73 грн
  • "Броварытепловодоэнергия": с 1 июля - 38,06 грн; с 1 августа - 43,35 грн

Для данных предприятий установлены наивысшие тарифы, поскольку они имеют невысокие объемы реализации услуг, высокую долю реагентов в тарифах, большую протяженность сетей, а также используют покупную воду и/или очищают сточные воды у других лицензиатов.

Где цену на воду не повысят

Суммы в платежках за воду на изменятся для жителей трех областей. В Николаевской, Херсонской и Харьковской областях сохранится прежний тариф.

Такое решение связано с тем, что на территории данных регионов продолжаются военные действия, а большинство населенных пунктов пострадало от российских оккупантов.

Когда суммы в платежках вырастут

Новые тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения будут действовать с 1 июля 2023.

Это означает, что суммы в платежках за потребленные кубометры в июле вырастут и отразятся в квитанциях за услуги ЖКХ, которые украинцы получат в августе.

С чем связано изменение тарифов

Пересмотр тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения планировался с конца прошлого года. 29 июня НКРЭКУ все же утвердила новые цены на воду, перед этим повысив тарифы на электроэнергию для бизнеса.

В Комиссии объяснили, что повышение цен обусловлено рядом факторов:

  • увеличением затрат на электроэнергию;
  • повышением оплаты труда работникам водоканалов;
  • ростом объемов закупки реагентов;
  • обязательствами лицензиатов по кредитам;
  • учтена компенсация стоимости электроэнергии с начала 2023;
  • уменьшением объемов реализации услуг из-за сокращения спроса во время войны;
  • стремительным повышением цен на горючее;

Кроме того, на изменении тарифов отразились непредвиденные затраты на ремонтные работы после разрушений инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине вырастут тарифы на электроэнергию для бизнеса. Стоимость будет большей почти вдвое вечером.

Напомним, тариф на свет за населения изменился с 1 июня. Украинцы увидят новые суммы в платежках уже в июле. Стоимость одного кВт электроэнергии для бытовых потребителей теперь составит 2,64 грн.

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ВодоснабжениеТарифы на ЖКХ