Тариф на воду в Украине повысили. Какая цена будет с 1 июля (список по городам)

С 1 июля украинцам придется больше платить за воду. НКРЭКУ установила новые тарифы практически для всех водоканалов страны. Суммы в квитанциях вырастут в среднем на треть.
Подробнее о том, какие цены на воду для населения будут в городах с 1 июля – в материале РБК-Украина.
Решение НКРЭКУ о повышении тарифов касается 34 водоканалов страны. Цены установлены для каждого предприятия отдельно, в зависимости от региона. Средний размер повышения составит 32%.
Если домохозяйство в среднем использует 6,5 кубов воды в месяц и ранее оплачивало 194 грн/мес (тариф - 29,78 грн/куб.м), то с 1 июля эта сумма увеличится до 256 грн/мес (новый тариф - 39,37 грн/куб.м). Таким образом, вода подорожает в среднем на 62 грн/мес.
В Киеве новый тариф с 1 июля составит 41,136 грн/куб.м (ранее 30,384 грн/куб.м):
В других городах установлены следующие тарифы (указана сумма услуг водоснабжения+водоотведения, с учетом НДС 20%):
В НКРЭКУ отмечают, что повышение тарифов будет поэтапным для тех водоканалов, где рост цен оказался наибольшим.
Цены поднимут с 1 июля, а затем 1 сентября - второй этап повышения.
Тарифы будут такими (с учетом НДС):
Для данных предприятий установлены наивысшие тарифы, поскольку они имеют невысокие объемы реализации услуг, высокую долю реагентов в тарифах, большую протяженность сетей, а также используют покупную воду и/или очищают сточные воды у других лицензиатов.
Суммы в платежках за воду на изменятся для жителей трех областей. В Николаевской, Херсонской и Харьковской областях сохранится прежний тариф.
Такое решение связано с тем, что на территории данных регионов продолжаются военные действия, а большинство населенных пунктов пострадало от российских оккупантов.
Новые тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения будут действовать с 1 июля 2023.
Это означает, что суммы в платежках за потребленные кубометры в июле вырастут и отразятся в квитанциях за услуги ЖКХ, которые украинцы получат в августе.
Пересмотр тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения планировался с конца прошлого года. 29 июня НКРЭКУ все же утвердила новые цены на воду, перед этим повысив тарифы на электроэнергию для бизнеса.
В Комиссии объяснили, что повышение цен обусловлено рядом факторов:
Кроме того, на изменении тарифов отразились непредвиденные затраты на ремонтные работы после разрушений инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине вырастут тарифы на электроэнергию для бизнеса. Стоимость будет большей почти вдвое вечером.
Напомним, тариф на свет за населения изменился с 1 июня. Украинцы увидят новые суммы в платежках уже в июле. Стоимость одного кВт электроэнергии для бытовых потребителей теперь составит 2,64 грн.