Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії зросте на чверть

Після остаточного затвердження тариф "Укренерго" у 2025 році зросте на 25,8% до 665,26 грн/МВт*год.

Це менше, ніж пропозиція компанії, яка пропонувала підвити цей тариф до 780,41 грн/МВт*год.

НКРЕКП также схвалила зниження тарифу "Укренерго" на передачу для зеленої металургії на 3,3% до 352,73 грн/МВт*год і також тарифу на диспетчеризацію на 9,0% до 95,07 грн/МВт*год.

У документі йдеться, що прогнозований обсяг передачі електроенергії НЕК "Укренерго" визначено у розмірі 98,651 млн МВт*год.

При розрахунках статей витрат враховано курс долара 44,5 грн/долар та курс євро на рівні 48,51 грн/євро.

Нагадаємо, НКРЕКП 1 жовтня розпочала процедуру перегляду граничних цін на електроенергію "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. Це рішення "жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення".

Тарифи для населення

Ціни на електроенергію для населення регулюються постановою Кабінету міністрів. За останні два роки вони значно зросли.

Зокрема уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс до 4,32 грн/кВт-год.