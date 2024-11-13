Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырастет на четверть

После окончательного утверждения тариф "Укрэнерго" в 2025 году вырастет на 25,8% до 665,26 грн/МВт*ч.

Это меньше, чем предложение компании, предлагавшей повысить этот тариф до 780,41 грн/МВт*ч.

НКРЭКУ также одобрило снижение тарифа "Укрэнерго" на передачу для зеленой металлургии на 3,3% до 352,73 грн/МВт*ч и также тарифа на диспетчеризацию на 9,0% до 95,07 грн/МВт*ч.

В документе говорится, что прогнозируемый объем передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" определен в размере 98,651 млн МВт*ч.

При расчетах статей расходов учтен курс доллара 44,5 грн/доллар и курс евро на уровне 48,51 грн/евро.

Напомним, НКРЭКУ 1 октября начала процедуру пересмотра предельных цен на электроэнергию "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. Это решение "никаким образом не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения".

Тарифы для населения

Цены на электроэнергию для населения регулируются постановлением Кабинета Министров. За последние два года они значительно выросли.

В частности , правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос до 4,32 грн/кВт-ч.