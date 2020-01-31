Тариф на транзит російського газу в новому контракті виріс

Фото: колаж (РБК-Україна)

Тариф зріс на 2%, однак обсяги прокачування будуть значно менше

Тариф на прокачування газу по газотранспортній системі України в контракті між "Газпромом" і "Нафтогазом" склав 2,66 долара за 1 тис. куб. м на 100 км, що на 2% більше, ніж у 2019 році (2,61 долара). Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на проект договору.

У підписаному наприкінці грудня 2019 року контракті ставка не буде змінюватися протягом п'яти років, тоді як раніше ставка транзиту обчислювалася за формулою, в яку входила вартість газу в Європі, а також обсяги прокачування.

Згідно з договором між "Газпромом" і "Нафтогазом", обсяг прокачування газу складе 65 млрд кубометрів у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках. У результаті "Нафтогаз" отримає за транзит протягом п'яти років близько 7,13 млрд доларів. Раніше приблизно цю суму називали представники України, в тому числі і президент Володимир Зеленський.

Однак якщо "Газпром" захоче збільшити поставки в Європу, то йому буде необхідно бронювати додаткові потужності української ГТС. У договорі передбачені підвищувальні коефіцієнти за транзит: в 1,1 рази за бронювання додаткових потужностей на квартал, в 1,2 рази на місяць, у 1,45 рази на добу.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році обсяги транспортування газу по території України з території Російської Федерації в європейські країни та Молдову становили 89,6 млрд куб. м, що більше на 3%, або на 2,8 млрд куб. м порівняно з 2018 роком.