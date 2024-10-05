Тариф на світло змінився з 1 жовтня: хто платитиме менше

Зазначимо, що з 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривень.

Проте з 1 жовтня 2024 року на опалювальний період для тих, хто має електричне опалення, діє тариф 2,64 гривень за кВт*год. Причому лише на перші 2 000 кВт*год на місяць.

Відповідно до постанови, така ціна та градація діятиме до 30 квітня 2025 року.

Хто ще може платити за світло менше

На електриці можуть заощаджувати ті українці, які мають двозонний лічильник. У такому разі з 07:00 до 23:00 кожен кіловат коштує 4,32 гривень, а вночі - з 23:00 до 07:00 - 2,16 гривень.

Якщо встановлено тризонний лічильник, відповідно діють три тарифи. Нічний з 23:00 до 07:00 - 1,728 гривень, напівпіковий з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 - 4,34 гривень, піковий з 08: 00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 6,48 гривень.

Яким буде тариф на світло у 2025 році

Цього тижня у ЗМІ з посиланням на коментарі експертів з'явилася інформація, що наступного року тариф на світло для населення може значно зрости. Однак у компанії Yasno закликали не довіряти чуткам.

Підвищення цін на комунальні послуги перебуває виключно у компетенції Кабінету Міністрів. Поки жодних повідомлень про це не було. Нинішній тариф діятиме (як мінімум) до квітня 2025 року включно.

В той же час, швидше за все, з листопада електрика подорожчає для бізнесу.