Підвищення цін на електроенергію: чи будуть зростати тарифи для населення

В Україні планують підвищення цін на електроенергію восени. Проте це не вплине на тарифи для населення, але торкнеться бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Національна комісія на засіданні 1 жовтня розгляне проєкт постанови про перегляд граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. Як зазначається, цей крок зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи, щоб покрити можливий дефіцит восени та взимку під час російських обстрілів. "Рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів. Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення", - йдеться у повідомленні.