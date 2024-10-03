Чи планується підвищення тарифів на світло для населення: в Yasno зробили заяву
Тарифи на світло для населення не планують підвищувати. Рішення щодо зростання цін на електроенергію ухвалює Кабінет міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook.
Він заперечив те, що представники компанії Yasno говорили про підвищення тарифів на електроенергію.
Коваленко нагадав, що підвищення цін на комунальні послуги знаходиться виключно в компетенції уряду. Від Кабміну не було подібних повідомлень.
"Довіряйте офіційним джерелам інформації, а не чуткам від "експертів", які вирішили використати бренд для підсилення своїх фантазій", - додав Коваленко.
Що цьому передувало
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала процедуру перегляду проєкту постанови про підвищення цін на електроенергію.
У разі ухвалення документа з 1 листопада в Україні зростуть ціни на електроенергію. Але зростання цін стосується лише бізнесу, а не населення. Для звичайних українців залишиться фіксований тариф на світло.
Як пояснювали в уряді, перегляд цін потрібен для забезпечення умов для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи. Це допоможе покрити можливий дефіцит потужності взимку.
Як виростуть ціни на світло в Україні - дізнайтеся за посиланням.
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