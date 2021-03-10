Тариф поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии вырастет с 1 апреля

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новый уровень тарифа на услуги поставщика "последней надежды" на II квартал 2021 года. Тариф вырос 16,2%.

Об этом сообщается на сайте регулятора .

Как отмечается в обосновании, тариф на услуги поставщика "последней надежды" на расчетный период рассчитывается и устанавливается НКРЭКУ на основании данных о фактических ценах на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед" за первые 2 месяца базового периода.

Согласно решению, тариф поставщика "последней надежды" составит 360,62 грн/МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость). В I квартал 2021 года тариф был 310,36 грн/МВт∙ч.

Напомним, 12 декабря 2018 года Кабинет министров Украины определил госпредприятие внешнеэкономической деятельности поставщиком "последней надежды". Согласно распоряжению, "Укринтерэнерго" определили поставщиком "последней надежды" с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года. Решение принято для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии.

Отметим, Кабинет министров Украины продлил срок выполнения государственным предприятием внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" обязанностей поставщика "последней надежды" без проведения конкурса до 31 декабря 2021 года.