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Кабмин назначил поставщика "последней надежды" на рынке э/э на следующий год

Киев, Среда 02 декабря 2020 18:10
Кабмин назначил поставщика "последней надежды" на рынке э/э на следующий год
Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Поставщик снова назначен без проведения конкурса

Кабинет министров Украины продлил срок выполнения государственным предприятием внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" обязанностей поставщика "последней надежды" без проведения конкурса до 31 декабря 2021 года. Кабмин внес изменения в свое распоряжение 2018 года.

Распоряжение принято на заседании правительства 2 декабря.

Отметим, по закону о рынке электроэнергии соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует поставки в течение 90 дней, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг.

Напомним, 12 декабря 2018 года Кабинет министров Украины определил госпредприятие внешнеэкономической деятельности поставщиком "последней надежды". Согласно распоряжению, "Укринтерэнерго" определили поставщиком "последней надежды" с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года. Решение принято для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии.

Отметим, в 2018 году Кабмин также назначил "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды" без проведения конкурса.

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