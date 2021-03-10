Тариф постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії зросте з 1 квітня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила новий рівень тарифу на послуги постачальника "останньої надії" на II квартал 2021 року. Тариф зріс 16,2%.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з рішенням, тариф постачальника "останньої надії" становитиме 360,62 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість). У I квартал 2021 року тариф був 310,36 грн/МВт∙год.
Як за зазначається в обґрунтуванні, тариф на послуги постачальника "останньої надії" на розрахунковий період розраховується та встановлюється НКРЕКП на підставі даних щодо фактичних цін на електричну енергію на ринку "на добу наперед" за перші 2 місяці базового періоду.
Нагадаємо, 12 грудня 2018 року Кабінет міністрів України визначив держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності постачальником "останньої надії". Згідно з розпорядженням, "Укрінтеренерго" визначили постачальником "останньої надії" з 1 січня 2019 року по 1 січня 2021 року. Рішення прийнято для забезпечення безперебійних поставок електроенергії.
Відзначимо, Кабінет міністрів України продовжив термін виконання державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" обов'язків постачальника "останньої надії" без проведення конкурсу до 31 грудня 2021 року.