RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тариф постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії зросте з 1 квітня

Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила новий рівень тарифу на послуги постачальника "останньої надії" на II квартал 2021 року. Тариф зріс 16,2%.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з рішенням, тариф постачальника "останньої надії" становитиме 360,62 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість). У I квартал 2021 року тариф був 310,36 грн/МВт∙год.

Як за зазначається в обґрунтуванні, тариф на послуги постачальника "останньої надії" на розрахунковий період розраховується та встановлюється НКРЕКП на підставі даних щодо фактичних цін на електричну енергію на ринку "на добу наперед" за перші 2 місяці базового періоду.

Нагадаємо, 12 грудня 2018 року Кабінет міністрів України визначив держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності постачальником "останньої надії". Згідно з розпорядженням, "Укрінтеренерго" визначили постачальником "останньої надії" з 1 січня 2019 року по 1 січня 2021 року. Рішення прийнято для забезпечення безперебійних поставок електроенергії.

Відзначимо, Кабінет міністрів України продовжив термін виконання державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" обов'язків постачальника "останньої надії" без проведення конкурсу до 31 грудня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Електроенергіятарифи
Читайте також
Комунальні тарифи: як змінилися ціни за останній рік
Раді пропонують ввести пряму заборону та відповідальність за маніпуляції на оптових енергоринках
Прогноз погоди