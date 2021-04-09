Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине

С конца лета прошлого года в Украине работает газовый рынок для населения. То есть фактически государство больше не регулирует цены для бытовых потребителей. Они могут выбирать самое выгодное предложение от любого поставщика. Эта модель с переменным успехом работала до начала отопительного сезона, пока цены на европейских хабах, на которые ориентируется украинский рынок, стремительно не пошли вверх.

Январские платежки стали неприятным сюрпризом для рядовых потребителей, ведь выросла плата не только за газ, но и за его распределение (с начала 2020 года это две отдельные квитанции). Первая составила от 7 до 10,8 грн за кубометр, на это повлиял ряд рыночных факторов, в том числе и резкое похолодание в Европе. А вот вторую утверждает регулятор для каждого облгаза, в отдельных регионах цена увеличилась до 3,34 грн за кубометр.

После этого в разных городах Украины начались "тарифные протесты". В ситуацию вмешался Кабинет министров и установил предельную цену на газ для населения до 31 марта – 6,99 грн/м3. НКРЭКУ, в свою очередь, ввела "потолок" платы за распределение – 1,79 грн/м3. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда объяснил, что без решения правительства цена могла превысить 12 грн/м3 уже в феврале.

Этот ход помог снизить градус напряжения и отложить решение проблемы на конец отопительного сезона. Хотя объяснить его западным кредиторам оказалось задачей не из легких, ведь свободный газовый рынок – одно из ключевых условий сотрудничества с МВФ и другими партнерами.

Ценовая политика

Цены на газ в Европе остаются на относительно высоком уровне. По данным Украинской энергетической биржи, по состоянию на 8 апреля, приведенная стоимость ресурса на главных европейских хабах с доставкой к украинской границе в среднем составила около 10 грн за кубометр. В Министерстве энергетики РБК-Украина объяснили, что из-за относительно холодной зимы европейские подземные хранилища подняли большие объемы газа для обеспечения надежной работы систем отопления и промышленности.

"На данный момент объемы газа в большинстве хранилищ ЕС не превышают 20%, что является причиной роста спроса на этот ресурс, а значит цена на европейском рынке не будет резко снижаться, как мы могли видеть это в 2020 году (из-за низкого спроса, но высокого предложения). Конъюнктура на европейском рынке соответственно будет влиять и на цены на украинском рынке", – отметили в ведомстве.

Люди на акции протеста против повышения тарифов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

При этом большинство поставщиков в Украине, даже после того, как ограничения Кабмина утратили силу, сохранили в апреле цену на уровне 6,99 грн/м3 и ниже. В Минэнерго утверждают, что такое решение компании приняли самостоятельно и о никаких компенсациях речь не идет. Однако сразу несколько собеседников издания в отрасли отметили, что "заморозка" тарифов на еще один месяц это некий компромисс с властью.

"В условиях социальных возмущений из-за высоких цен и тарифов, не важно ты государственная компания или частная, если люди перестанут платить – это хуже ситуация, чем когда ты получаешь пусть и меньше, но постоянно оплату за свои услуги и товар. Показывали расчеты, что если цена сильно пойдет вверх, то будет большой процент неплатежей и тогда проблемы будут у всех", – сказал РБК-Украина президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Традиционно к лету стоимость газа падает, но сейчас нет уверенности, что снижение будет значительным. Особенно в сравнении с прошлым годом, когда цена опускалась ниже трех гривен за кубометр. Все зависит по большей мере от того, как быстро Европа будет выходить из локдауна и перезапускать экономику.

"Есть два базовых сценария. Первый: высокие расходы газа летом, если оно жаркое и тяжелое, могут привести к росту цен. В этом варианте можно ожидать, что где-то к августу-сентябрю цены вырастут до 10 тысяч. Но если июль-август пройдут в условно обычном режиме, скорее всего цены вверх не пойдут и будут более-менее на плато. Тогда речь идет об уровне до 8 тысяч гривен за тысячу "кубов", – уточнил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Зачем правительству понадобился тайм-аут до мая? Все это время велись дискуссии и разработка решения для защиты бытовых потребителей от резких скачков на свободном рынке. Прежде всего речь идет о введении годового предложения для населения с фиксированной ценой.

Минэнерго выступает за то, чтобы на эти цели шел ресурс "Укргаздобычи" – путем продажи 100% добытого газа всем поставщикам на условиях не хуже, чем "материнской" группе "Нафтогаз Украины". Но, по данным РБК-Украина, от этой идеи правительство в результате отказалось.

"Нафтогаз Украины" продает газ для поставок населению (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Взамен "Нафтогаз" предложил другую концепцию. Согласно ей, группа предоставляет равный доступ к своему ресурсу всем газопоставляющим компаниям для запуска годового продукта. В конце марта группа заключила первое соглашение с компанией "ЙЕ Энергия" (конечный бенефициар – Дмитрий Фирташ), которая опосредованно занимает около 65% рынка для населения. Такой контракт предложили и другим поставщикам.

Параметры соглашения ни одна из сторон не раскрывает, ссылаясь на коммерческую тайну. Харченко считает, что своим предложением "Нафтогаз" в определенной мере искусственно "просаживает" рынок для частных потребителей. Но, с другой стороны, группа таким образом наращивает свою долю – на данный момент она составляет 13%.

"С их стороны это не благотворительность, это агрессивная политика в определенной мере. Они благодаря такой ценовой политике активно привлекают новых клиентов. В сегодняшней ситуации "Нафтогаз" увеличивает свою долю в рынке и прямые денежные поступления", – добавил эксперт.

Идея фикс

Что в итоге предлагают бытовым потребителям? В Украине появится годовой газовый продукт для населения. Новые правила на днях установил регулятор. Каждый поставщик должен до 25 апреля включительно опубликовать на своем сайте предложение с фиксированной ценой на год. С 1 мая всех украинцев автоматически переведут на этот тариф.

"Ключевая идея годового контракта – зафиксировать цену на газ на целый год. Потребитель платит точно так же, как он платил раньше, до 25 числа следующего месяца, в порядке оплаты вообще ничего не поменялось. Цена зафиксирована на весь год, а оплата производится в зависимости от объема потребления", – объяснила изданию руководитель отдела внешних коммуникаций "ЙЕ Энергия" Ольга Каменец.

Важный момент: поставщики не могут увеличивать цену, установленную в годовом контракте, только снижать. Потребитель может в любой момент отказаться от новых условий и перейти на другой продукт (месячный, квартальный, особый тариф на отопительный сезон и т.д.) или же вообще уйти к другому поставщику. Но в случае ценовых колебаний вернуться назад уже может не получиться.

"ГК "Нафтогаз Украины" не ограничивает клиентов в количестве и частотности переходов от одного тарифного плана к другому. Однако обращаем внимание: в проекте соответствующего постановления НКРЕКП говорится, что каждый поставщик самостоятельно принимает решение об ограничении с точки зрения частоты и количества смен тарифных планов", – уточнил директор дивизиона "Розничный бизнес" группы "Нафтогаз" Максим Рабинович.

Цены на газ в Украине могут вырасти (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В компании также добавили, что для субсидиантов и льготников ничего не меняется. Субсидия остается монетизированной. Во время смены поставщика потребитель не теряет субсидию и соцвыплаты.

"Договорились с Минсоцом, что субсидианты даже не должны сейчас нести никакие справки и посещать органы соцстраха в связи с карантином. Теперь информацией о клиентах каждый месяц обменивается исключительно поставщик с управлением соцзащиты населения. Мы заинтересованы в том, чтобы человеку насчитали субсидию, чтобы он ею заплатил за газ", – рассказали изданию в ГК "Нафтогаз".

Пока ни один из крупных поставщиков не смог открыть свою цену на годовой продукт. Не под запись участники рынка сходятся во мнении, что она точно не останется на уровне 6,99 грн за кубометр. При этом многие ждут, когда свое предложение опубликует "Нафтогаз", чтобы понимать приблизительный порядок цен.

В то же время источник РБК-Украина в правящих кругах говорит, что с 1 мая ожидается повышение цены на газ. Предполагается, что в годовых тарифах украинцы увидят цифру на уровне 7,99 грн/м3. "Летом всем все равно, а вот зимой могут быть проблемы", – резюмировал он.

Опрошенные участники рынка и профильные эксперты считают, что большинство украинцев до сих пор не задумывались как они покупают газ. Новые правила должны изменить эту ситуацию, чтобы каждый потребитель смог в итоге выбрать самое выгодное предложение. Опыт других стран Восточной Европы показывает, что людям нужно в среднем 5-7 лет, чтобы разобраться в правилах рынка.