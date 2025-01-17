ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Тариф на электроэнергию в Украине снизили почти в 2 раза для сверхвысоких объемов

Украина, Пятница 17 января 2025 15:25
UA EN RU
Тариф на электроэнергию в Украине снизили почти в 2 раза для сверхвысоких объемов Фото: Цены на электроэнергию в Украине снизили до 2,64 гривен для объемов более 2000 кВт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров снизил стоимость электроэнергии для объемов более 2 тысяч кВт/ч в месяц до 2,64 гривен за кВт/ч.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

По его словам, правительство решило провести дифференциацию льготного тарифа на электроэнергию.

"Теперь потребители будут платить по полному тарифу (4,32 грн за кВт/ч) только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тыс. кВт/ч. Остальную потребленную электроэнергию оплатят по льготному тарифу 2,64 грн", - сказал он.

Тарифы на электроэнергию

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

Правительство во время войны дважды повышало стоимость электроэнергии. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

В итоге средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года на 18,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы
NEWS
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах