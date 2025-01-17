Тариф на электроэнергию в Украине снизили почти в 2 раза для сверхвысоких объемов

Кабинет министров снизил стоимость электроэнергии для объемов более 2 тысяч кВт/ч в месяц до 2,64 гривен за кВт/ч.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства .

По его словам, правительство решило провести дифференциацию льготного тарифа на электроэнергию.

"Теперь потребители будут платить по полному тарифу (4,32 грн за кВт/ч) только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тыс. кВт/ч. Остальную потребленную электроэнергию оплатят по льготному тарифу 2,64 грн", - сказал он.

Тарифы на электроэнергию

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

Правительство во время войны дважды повышало стоимость электроэнергии. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

В итоге средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года на 18,9%.