Таргани-шпигуни, дрони і штучний інтелект: як Німеччина переозброює армію

Німеччина - друга економіка Європи радикально змінює підхід до безпеки.

Країна, яка десятиліттями уникала мілітаризації, тепер інвестує мільярди в оборонну індустрію, зокрема в стартапи.

Після вторгнення РФ в Україну влада прискорила переозброєння та зосередилася на нових технологіях: штучному інтелекті, дронах, кіборгах і автономних бойових системах.

Уперше за десятиліття Європа випереджає США за темпами зростання витрат на військові закупівлі.

Німеччина хоче скористатися моментом - не лише як донор для України, а й як лідер у переосмисленні війни. Держава обіцяє майже потроїти свій оборонний бюджет до 2029 року - до 175 млрд доларів.

Частина цих коштів піде саме на проривні технології.

Що говорять у галузі

Співзасновник Helsing Гундберт Шерф сказав, що найдорожчого оборонного стартапу Європи - порівнює нинішній момент із "Манхеттенським проєктом".

Його компанія оцінюється у 12 млрд доларів і розробляє бойовий ШІ та ударні безпілотники.

Німецький стартап ARX Robotics займається автономними наземними системами, а Swarm Biotactics створює "тарганів-шпигунів" - живих комах з керованими мікрочипами.

Що робить держава

Кабінет канцлера Фрідріха Мерца вже у середу має схвалити закон, який відкриє двері для стартапів:

авансові платежі для невеликих компаній;

спрощення бюрократії в тендерах;

пріоритет компаніям з країн ЄС.

Берлін напряму залучає стартапи до консультацій разом із великими оборонними гравцями - Rheinmetall і Hensoldt.

Аналітики прогнозують, що оборонні стартапи в Європі вийдуть із "долини смерті" - періоду, коли інновації є, а продажів і держзамовлень нема.

Німецький Mittelstand - малий і середній бізнес - вже активно переключається з автопрому на військове виробництво.