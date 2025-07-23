Таргани-шпигуни, дрони і штучний інтелект: як Німеччина переозброює армію

На тлі загроз з боку РФ та непевності у підтримці США, Німеччина різко збільшує витрати на оборону і ставить на стартапи. Це може змінити ландшафт військових технологій в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Німеччина - друга економіка Європи радикально змінює підхід до безпеки.
Країна, яка десятиліттями уникала мілітаризації, тепер інвестує мільярди в оборонну індустрію, зокрема в стартапи.
Після вторгнення РФ в Україну влада прискорила переозброєння та зосередилася на нових технологіях: штучному інтелекті, дронах, кіборгах і автономних бойових системах.
Уперше за десятиліття Європа випереджає США за темпами зростання витрат на військові закупівлі.
Німеччина хоче скористатися моментом - не лише як донор для України, а й як лідер у переосмисленні війни. Держава обіцяє майже потроїти свій оборонний бюджет до 2029 року - до 175 млрд доларів.
Частина цих коштів піде саме на проривні технології.
Співзасновник Helsing Гундберт Шерф сказав, що найдорожчого оборонного стартапу Європи - порівнює нинішній момент із "Манхеттенським проєктом".
Його компанія оцінюється у 12 млрд доларів і розробляє бойовий ШІ та ударні безпілотники.
Німецький стартап ARX Robotics займається автономними наземними системами, а Swarm Biotactics створює "тарганів-шпигунів" - живих комах з керованими мікрочипами.
Кабінет канцлера Фрідріха Мерца вже у середу має схвалити закон, який відкриє двері для стартапів:
Берлін напряму залучає стартапи до консультацій разом із великими оборонними гравцями - Rheinmetall і Hensoldt.
Аналітики прогнозують, що оборонні стартапи в Європі вийдуть із "долини смерті" - періоду, коли інновації є, а продажів і держзамовлень нема.
Німецький Mittelstand - малий і середній бізнес - вже активно переключається з автопрому на військове виробництво.
Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.
Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу.
Зауважимо, що раніше усі 27 країн-членів ЄС погодили план переозброєння Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.