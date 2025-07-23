Тараканы-шпионы, дроны и искусственный интеллект: как Германия перевооружает армию

На фоне угроз со стороны РФ и неуверенности в поддержке США, Германия резко увеличивает расходы на оборону и ставит на стартапы. Это может изменить ландшафт военных технологий в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Германия - вторая экономика Европы радикально меняет подход к безопасности.
Страна, которая десятилетиями избегала милитаризации, теперь инвестирует миллиарды в оборонную индустрию, в том числе в стартапы.
После вторжения РФ в Украину власти ускорили перевооружение и сосредоточились на новых технологиях: искусственном интеллекте, дронах, киборгах и автономных боевых системах.
Впервые за десятилетие Европа опережает США по темпам роста расходов на военные закупки.
Германия хочет воспользоваться моментом - не только как донор для Украины, но и как лидер в переосмыслении войны. Государство обещает почти утроить свой оборонный бюджет до 2029 года - до 175 млрд долларов.
Часть этих средств пойдет именно на прорывные технологии.
Соучредитель Helsing Гундберт Шерф сказал, что самый дорогой оборонный стартап Европы - сравнивает нынешний момент с "Манхэттенским проектом".
Его компания оценивается в 12 млрд долларов и разрабатывает боевой ИИ и ударные беспилотники.
Немецкий стартап ARX Robotics занимается автономными наземными системами, а Swarm Biotactics создает "тараканов-шпионов" - живых насекомых с управляемыми микрочипами.
Кабинет канцлера Фридриха Мерца уже в среду должен одобрить закон, который откроет двери для стартапов:
Берлин напрямую привлекает стартапы к консультациям вместе с крупными оборонными игроками - Rheinmetall и Hensoldt.
Аналитики прогнозируют, что оборонные стартапы в Европе выйдут из "долины смерти" - периода, когда инновации есть, а продаж и госзаказов нет.
Немецкий Mittelstand - малый и средний бизнес - уже активно переключается с автопрома на военное производство.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.
Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.
Заметим, что ранее все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.