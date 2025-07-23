Тараканы-шпионы, дроны и искусственный интеллект: как Германия перевооружает армию

Германия - вторая экономика Европы радикально меняет подход к безопасности.

Страна, которая десятилетиями избегала милитаризации, теперь инвестирует миллиарды в оборонную индустрию, в том числе в стартапы.

После вторжения РФ в Украину власти ускорили перевооружение и сосредоточились на новых технологиях: искусственном интеллекте, дронах, киборгах и автономных боевых системах.

Впервые за десятилетие Европа опережает США по темпам роста расходов на военные закупки.

Германия хочет воспользоваться моментом - не только как донор для Украины, но и как лидер в переосмыслении войны. Государство обещает почти утроить свой оборонный бюджет до 2029 года - до 175 млрд долларов.

Часть этих средств пойдет именно на прорывные технологии.

Что говорят в отрасли

Соучредитель Helsing Гундберт Шерф сказал, что самый дорогой оборонный стартап Европы - сравнивает нынешний момент с "Манхэттенским проектом".

Его компания оценивается в 12 млрд долларов и разрабатывает боевой ИИ и ударные беспилотники.

Немецкий стартап ARX Robotics занимается автономными наземными системами, а Swarm Biotactics создает "тараканов-шпионов" - живых насекомых с управляемыми микрочипами.

Что делает государство

Кабинет канцлера Фридриха Мерца уже в среду должен одобрить закон, который откроет двери для стартапов:

авансовые платежи для небольших компаний;

упрощение бюрократии в тендерах;

приоритет компаниям из стран ЕС.

Берлин напрямую привлекает стартапы к консультациям вместе с крупными оборонными игроками - Rheinmetall и Hensoldt.

Аналитики прогнозируют, что оборонные стартапы в Европе выйдут из "долины смерти" - периода, когда инновации есть, а продаж и госзаказов нет.

Немецкий Mittelstand - малый и средний бизнес - уже активно переключается с автопрома на военное производство.