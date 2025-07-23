Таргани-шпигуни, дрони і штучний інтелект: як Німеччина переозброює армію
На тлі загроз з боку РФ та непевності у підтримці США, Німеччина різко збільшує витрати на оборону і ставить на стартапи. Це може змінити ландшафт військових технологій в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Німеччина - друга економіка Європи радикально змінює підхід до безпеки.
Країна, яка десятиліттями уникала мілітаризації, тепер інвестує мільярди в оборонну індустрію, зокрема в стартапи.
Після вторгнення РФ в Україну влада прискорила переозброєння та зосередилася на нових технологіях: штучному інтелекті, дронах, кіборгах і автономних бойових системах.
Уперше за десятиліття Європа випереджає США за темпами зростання витрат на військові закупівлі.
Німеччина хоче скористатися моментом - не лише як донор для України, а й як лідер у переосмисленні війни. Держава обіцяє майже потроїти свій оборонний бюджет до 2029 року - до 175 млрд доларів.
Частина цих коштів піде саме на проривні технології.
Що говорять у галузі
Співзасновник Helsing Гундберт Шерф сказав, що найдорожчого оборонного стартапу Європи - порівнює нинішній момент із "Манхеттенським проєктом".
Його компанія оцінюється у 12 млрд доларів і розробляє бойовий ШІ та ударні безпілотники.
Німецький стартап ARX Robotics займається автономними наземними системами, а Swarm Biotactics створює "тарганів-шпигунів" - живих комах з керованими мікрочипами.
Що робить держава
Кабінет канцлера Фрідріха Мерца вже у середу має схвалити закон, який відкриє двері для стартапів:
- авансові платежі для невеликих компаній;
- спрощення бюрократії в тендерах;
- пріоритет компаніям з країн ЄС.
Берлін напряму залучає стартапи до консультацій разом із великими оборонними гравцями - Rheinmetall і Hensoldt.
Аналітики прогнозують, що оборонні стартапи в Європі вийдуть із "долини смерті" - періоду, коли інновації є, а продажів і держзамовлень нема.
Німецький Mittelstand - малий і середній бізнес - вже активно переключається з автопрому на військове виробництво.
План переозброєння Європи
Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.
Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу.
Зауважимо, що раніше усі 27 країн-членів ЄС погодили план переозброєння Європи.
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