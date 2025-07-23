Тараканы-шпионы, дроны и искусственный интеллект: как Германия перевооружает армию
На фоне угроз со стороны РФ и неуверенности в поддержке США, Германия резко увеличивает расходы на оборону и ставит на стартапы. Это может изменить ландшафт военных технологий в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Германия - вторая экономика Европы радикально меняет подход к безопасности.
Страна, которая десятилетиями избегала милитаризации, теперь инвестирует миллиарды в оборонную индустрию, в том числе в стартапы.
После вторжения РФ в Украину власти ускорили перевооружение и сосредоточились на новых технологиях: искусственном интеллекте, дронах, киборгах и автономных боевых системах.
Впервые за десятилетие Европа опережает США по темпам роста расходов на военные закупки.
Германия хочет воспользоваться моментом - не только как донор для Украины, но и как лидер в переосмыслении войны. Государство обещает почти утроить свой оборонный бюджет до 2029 года - до 175 млрд долларов.
Часть этих средств пойдет именно на прорывные технологии.
Что говорят в отрасли
Соучредитель Helsing Гундберт Шерф сказал, что самый дорогой оборонный стартап Европы - сравнивает нынешний момент с "Манхэттенским проектом".
Его компания оценивается в 12 млрд долларов и разрабатывает боевой ИИ и ударные беспилотники.
Немецкий стартап ARX Robotics занимается автономными наземными системами, а Swarm Biotactics создает "тараканов-шпионов" - живых насекомых с управляемыми микрочипами.
Что делает государство
Кабинет канцлера Фридриха Мерца уже в среду должен одобрить закон, который откроет двери для стартапов:
- авансовые платежи для небольших компаний;
- упрощение бюрократии в тендерах;
- приоритет компаниям из стран ЕС.
Берлин напрямую привлекает стартапы к консультациям вместе с крупными оборонными игроками - Rheinmetall и Hensoldt.
Аналитики прогнозируют, что оборонные стартапы в Европе выйдут из "долины смерти" - периода, когда инновации есть, а продаж и госзаказов нет.
Немецкий Mittelstand - малый и средний бизнес - уже активно переключается с автопрома на военное производство.
План перевооружения Европы
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.
Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.
Заметим, что ранее все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы.
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