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Таран: осенью Украина начнет подготовку офицеров по стандартам НАТО

Новина українською →
Киев, Суббота 19 июня 2021 00:23
Таран: осенью Украина начнет подготовку офицеров по стандартам НАТО Фото: министр обороны Украины Андрей Таран (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

С нового учебного года офицеров оперативного и стратегического уровней в Украине будут готовить по процедурам НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран на выпуске в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Его цитирует пресс-служба Минобороны.

Особую актуальность это приобретает после подтверждения на саммите Альянса 14 июня перспектив членства Украины в НАТО.

"Министерство обороны Украины уверенно движется к достижению очередного этапа военной реформы, в результате которой Вооруженные силы получат оперативные боевые возможности в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Таран.

Он отметил, что система военного образования Украины активно работает над трансформацией процессов подготовки кадров.

"Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в университете будет происходить по обновленным образовательными программами, разработанными с учетом НАТОвских процедур планирования и принятия военных решений", - сказал министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны. Он также уверен, что только предоставление Плана действий относительно членства (ПДЧ) для Украины станет настоящим сигналом для Российской Федерации.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина много сделала на пути к членству в НАТО. Главным элементом продолжения этого процесса является получение Плана действий относительно членства в Альянсе в этом году.

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