Таран: осенью Украина начнет подготовку офицеров по стандартам НАТО

С нового учебного года офицеров оперативного и стратегического уровней в Украине будут готовить по процедурам НАТО . Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран на выпуске в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Особую актуальность это приобретает после подтверждения на саммите Альянса 14 июня перспектив членства Украины в НАТО.

"Министерство обороны Украины уверенно движется к достижению очередного этапа военной реформы, в результате которой Вооруженные силы получат оперативные боевые возможности в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Таран.

Он отметил, что система военного образования Украины активно работает над трансформацией процессов подготовки кадров.

"Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в университете будет происходить по обновленным образовательными программами, разработанными с учетом НАТОвских процедур планирования и принятия военных решений", - сказал министр.