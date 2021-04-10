Украина рассчитывает на получение Плана действий для членства в НАТО в этом году

Украина очень много сделала на пути к членству в Североатлантическом Альянсе. Главным элементом продолжения этого процесса является получение Плана действий относительно членства в Альянсе в этом году.

Он подчеркнул, что любая активизация агрессии России будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, которое имеет "бескомпромиссную позицию" относительно членства Украины в НАТО.

"Это (вступление в НАТО, - ред.) является первоочередным приоритетом украинского политического руководства для укрепления обороноспособности нашего государства. Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО", - убежден министр обороны.