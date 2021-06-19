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Таран: восени Україна почне підготовку офіцерів за стандартами НАТО

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Київ, Субота 19 червня 2021 00:23
Таран: восени Україна почне підготовку офіцерів за стандартами НАТО Фото: Міністр оборони України Андрій Таран (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

З нового навчального року офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в Україні готуватимуть за процедурами НАТО. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран на випуску в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Його цитує прес-служба Міноборони.

Особливої актуальності це набуває після підтвердження на саміті Альянсу 14 червня перспектив членства України в НАТО.

"Міністерство оборони України впевнено рухається до досягнення чергового етапу військової реформи, в результаті якої Збройні сили отримають оперативні бойові можливості відповідно до стандартів НАТО", - сказав Таран.

Він зазначив, що система військової освіти України активно працює над трансформацією процесів підготовки кадрів.

"Радий анонсувати, що вже з вересня 2021 року підготовка офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в університеті відбуватиметься за оновленими освітніми програмами, розробленими з урахуванням натовських процедур планування та прийняття військових рішень", - сказав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни. Він також упевнений, що тільки надання плану дій щодо членства (ПДЧ) для України стане справжнім сигналом для Російської Федерації.

Крім того, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна багато зробила на шляху до членства в НАТО. Головним елементом продовження цього процесу є отримання Плану дій щодо членства в Альянсі цього року.

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