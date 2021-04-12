Таран обсудил концентрацию войск РФ возле границы Украины с главой Минобороны Канады
Министр обороны Украины Андрей Таран 12 апреля провел телефонный разговор со своим канадским коллегой Харджитом Саджаном. В ходе беседы отмечено, что мировое сообщество должно уделить большее внимание провокации со стороны России и не допустить эскалации российской агрессии.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Во время беседы Харджит Саджан выразил обеспокоенность последними провокационными действиями российских властей, в частности, демонстративным перемещением значительного количества войсковых подразделений РФ в районы в непосредственной близости от украинской границы. Канадский министр обороны подтвердил "непоколебимую поддержку" Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и приверженность политическому урегулированию вооруженного конфликта, которого придерживается украинская сторона.
В свою очередь, Таран заявил, что Россия игнорирует мирные инициативы Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, а на линии разграничения на Донбассе продолжают гибнуть украинские защитники.
"В актуальных сложившихся условиях Украина призывает международное сообщество уделить большее внимание провокации руководства РФ, усилить соответствующее дипломатическое и экономическое давление и не допустить открытой агрессии России против Украины", - отметил он.
Таран поблагодарил своего канадского коллегу за помощь в процессе реализации оборонной реформы и развитии сотрудничества Минобороны и Вооруженных сил Украины с евроатлантическими институтами международной безопасности.
Напомним, ранее замглавы Офиса президента Роман Машовец заявил, что в результате наращивания российских войск у границы Украины, численность военных РФ вскоре должна удвоиться.
Отметим, 12 апреля постоянный совет ОБСЕ решил собраться на заседание из-за наращивания российского военного присутствия возле границы Украины. Однако представители России отказались принимать участие в этом заседании.
РБК-Украина сообщало, что на фоне российских агрессивных действий у границы глава МИД Украины завтра отправится в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО. В это время в Брюсселе будет находиться и глава Госдепа США.