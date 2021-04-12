Таран обговорив концентрацію військ РФ біля кордону України з главою Міноборони Канади

Міністр оборони України Андрій Таран 12 квітня провів телефонну розмову зі своїм канадським колегою Харджітом Саджані. В ході бесіди відзначено, що світова спільнота повинна приділити більшу увагу провокації з боку Росії і не допустити ескалації російської агресії.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України .

Під час бесіди Хардж Саджан висловив стурбованість останніми провокаційними діями російської влади, зокрема, демонстративним переміщенням значної кількості військових підрозділів РФ в райони в безпосередній близькості від українського кордону. Канадський міністр оборони підтвердив "непохитну підтримку" Канадою суверенітету і територіальної цілісності України і прихильність політичного врегулювання збройного конфлікту, якого дотримується українська сторона.

У свою чергу, Таран заявив, що Росія ігнорує мирні ініціативи України в рамках Тристоронньої контактної групи, а на лінії розмежування на Донбасі продовжують гинути українські захисники.

"У актуальних умовах, що склалися Україна закликає міжнародне співтовариство приділити більшу увагу провокації керівництва РФ, посилити відповідну дипломатичний і економічний тиск і не допустити відкритої агресії Росії проти України", - зазначив він.

Таран подякував своєму канадського колегу за допомогу в процесі реалізації оборонної реформи і розвитку співпраці Міноборони і Збройних сил України з євроатлантичними інститутами міжнародної безпеки.