Россия отказалась участвовать в заседании ОБСЕ по ситуации возле границы Украины

Постоянный совет ОБСЕ решил собраться на заседание из-за наращивания российского военного присутствия возле границы Украины. Однако представители России отказались принимать участие в этом заседании.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter .

Заседание ОБСЕ по стягиванию войск России к украинской границе состоится утром среды, 14 апреля.

"Россия не будет принимать участия во встрече, что противоречит Венскому документу, который утверждает, что им следует добросовестно сотрудничать по таким вопросам", - рассказал журналист.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска из разных регионов к украинской границе. Украинская разведка заявляла, что стягивание российских войск закончится до конца апреля. В то же время разведка считает, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе, а также может попытаться продвинуться вглубь Украины.