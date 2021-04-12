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Россия отказалась участвовать в заседании ОБСЕ по ситуации возле границы Украины

Новина українською → Вена, Понедельник 12 апреля 2021 20:18
Россия отказалась участвовать в заседании ОБСЕ по ситуации возле границы Украины Фото: ОБСЕ проведет заседание относительно Украины (twitter.com swedeninatosc)
Автор: Дмитрий Левицкий

Постоянный совет ОБСЕ решил собраться на заседание из-за наращивания российского военного присутствия возле границы Украины. Однако представители России отказались принимать участие в этом заседании.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

Заседание ОБСЕ по стягиванию войск России к украинской границе состоится утром среды, 14 апреля.

"Россия не будет принимать участия во встрече, что противоречит Венскому документу, который утверждает, что им следует добросовестно сотрудничать по таким вопросам", - рассказал журналист.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска из разных регионов к украинской границе. Украинская разведка заявляла, что стягивание российских войск закончится до конца апреля. В то же время разведка считает, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе, а также может попытаться продвинуться вглубь Украины.

На фоне российских агрессивных действий у границы глава МИД Украины завтра отправится в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО. В это время в Брюсселе будет находиться и глава Госдепа США.

Накануне визита в Брюссель глава Госдепа США обсудил с генсеком НАТО ситуацию возле украинской границы. Руководители ведомств считают, что Россия должна прекратить стягивание войск.

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