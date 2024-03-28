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Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги

Архівне фото: Німеччина передала Україні великий пакет допомоги (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина сьогодні, 28 березня, оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Українські воїни отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини. 

Що ще отримають ЗСУ:

  • боєприпаси для Leopard 2 A6 ;
  • 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
  • 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами; 
  • 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun; 
  • 5 засобів постановки перешкод проти дронів; 
  • 180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників;
  • 6 машин розмінування WISENT 1; 
  • 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами; 
  • 1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами; 
  • 1 БРЕМ DACHS; 
  • 9 мінних тралів;
  • 1 система спостереження SATCOM; 
  • 330 інфрачервоних камер; 
  • 3 автомобілі для охорони кордону;
  • 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
  • 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

Ще українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори.

Плани Німеччини щодо наступних поставок

Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:

  • 20 БМП Marder; 
  • 1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;
  • ракети до ЗРК Patriot;
  • 70 інфрачервоних камер.

Військова допомога від Німеччини

У лютому генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 мільйонів євро.

Через день уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.

А нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро.

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