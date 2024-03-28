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Танковые снаряды, дроны и не только. Германия передала Украине большой пакет помощи

Архивное фото: Германия передала Украине большой пакет помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 28 марта, обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. Среди прочего ВСУ получат новые дроны, снаряды для танков и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

Украинские воины получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве командной машины. 

Что еще получат ВСУ:

  • боеприпасы для Leopard 2 A6;
  • 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
  • 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями; 
  • 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun; 
  • 5 средств постановки помех против дронов; 
  • 180 полевых комплектов RF 360 - систем обнаружения беспилотников;
  • 6 машин разминирования WISENT 1; 
  • 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями; 
  • 1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями; 
  • 1 БРЭМ DACHS; 
  • 9 минных тралов;
  • 1 система наблюдения SATCOM; 
  • 330 инфракрасных камер; 
  • 3 автомобиля для охраны границы;
  • 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
  • 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.

Еще украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийные электрогенераторы.

Планы Германии по следующим поставкам

Правительство Германии уже поделилось информацией о том, что Украина получит в будущем. Речь идет о:

  • 20 БМП Marder; 
  • 1 гусеничную машину повышенной проходимости Warthog в качестве командирской машины;
  • ракеты к ЗРК Patriot;
  • 70 инфракрасных камер.

Военная помощь от Германии

В феврале генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.

Через день правительство Германии обновило список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.

А недавно Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн евро.

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