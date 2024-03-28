Танковые снаряды, дроны и не только. Германия передала Украине большой пакет помощи

Германия сегодня, 28 марта, обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. Среди прочего ВСУ получат новые дроны, снаряды для танков и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
Украинские воины получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в качестве командной машины.
Что еще получат ВСУ:
Еще украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийные электрогенераторы.
Правительство Германии уже поделилось информацией о том, что Украина получит в будущем. Речь идет о:
В феврале генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.
Через день правительство Германии обновило список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.
А недавно Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн евро.
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